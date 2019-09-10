В тюменской облдуме готовятся к сокращению штата

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджетное послание губернатора 2014 -2: заседание областной Думы. Тюмень, заседание думы
Штат работников облдумы сократят на 10 человек за счет пенсионеровФото: Николай Бастриков © URA.RU

Управление делами думы Тюменской области перестанет существовать с 1 января 2020 года. Об этом сообщила руководитель аппарата регионального парламента Анна Кащук, выступая на заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Вместо старой структуры будет создано хозяйственное управление.

«При переводе штата в новую структуру будут сокращены 10 человек — это работники, достигшие пенсионного возраста. Кроме того, 10 вакантных ставок, которые сейчас существуют в управлении делами, будут упразднены», — рассказала глава аппарата. Члены комитета рекомендовали принять проект изменения структуры облдумы на ближайшем заседании регионального парламента 19 сентября.

Ранее «URA.RU» писало, что изменения в штате облдумы проводятся с целью оптимизации затрат и ликвидации двойных функций. В состав новой структуры войдут 165 работников из управления делами и 153 человека из аппарата думы.

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