МВД показало, как задерживали рыбинского маньяка. ВИДЕО

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В поисках Молчанова ежедневно участвовали около двухсот правоохранителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

МВД России опубликовало видео задержания «Рыбинского маньяка» Виталия Молчанова. Соответствующие кадры появились в telegram-канале Life Shot.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержан подозреваемый, который пытался спрятаться», — говорится на видео. В поисках Молчанова ежедневно участвовали около двухсот правоохранителей.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова заявляла о необходимости ужесточить наказание для таких преступников, как Молчанов. «[Мы говорили о необходимости] пожизненного заключения, пожизненного административного надзора над педофилами», — цитирует ТАСС Кузнецову. Также она предложила создать в России реестр педофилов, передает телеканал 360. По ее словам, это нововведение позволит защитить детей от преступников.

Молчанов был задержан за изнасилование и убийство двух девочек в Ярославской области. Свое первое убийство он совершил в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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