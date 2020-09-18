МВД России опубликовало видео задержания «Рыбинского маньяка» Виталия Молчанова. Соответствующие кадры появились в telegram-канале Life Shot.
«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержан подозреваемый, который пытался спрятаться», — говорится на видео. В поисках Молчанова ежедневно участвовали около двухсот правоохранителей.
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова заявляла о необходимости ужесточить наказание для таких преступников, как Молчанов. «[Мы говорили о необходимости] пожизненного заключения, пожизненного административного надзора над педофилами», — цитирует ТАСС Кузнецову. Также она предложила создать в России реестр педофилов, передает телеканал 360. По ее словам, это нововведение позволит защитить детей от преступников.
Молчанов был задержан за изнасилование и убийство двух девочек в Ярославской области. Свое первое убийство он совершил в Екатеринбурге.
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