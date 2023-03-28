Моор заявил о технологическом прорыве в «тюменской матрешке»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным. Тюмень, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Проект Западно-Сибирского научного центра курируют все три губернатора «матрешки» Фото:

Западно-Сибирский межрегиональный научно-исследовательский центр разработал 160 новых технологий и получил на них 32 патента. Об этом по итогам наблюдательного совета ЗапСибНОЦ заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

«Подвели с коллегами итоги 2022 года. Практически все установленные показатели существенно выше запланированных. Тюменские, югорские и ямальские исследователи разработали и передали для внедрения в производство более 160 технологий и образцов высокотехнологичной продукции. Получено 32 патента на изобретения», — заявил Моор.

ЗапСибНОЦ является частью федеральной сети научных центров и объединяет ученых и исследователей Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Как отметил в своем сообщении Моор, результаты доказывают эффективность выбранного межрегионального формата взаимодействия. «Благодарю моих коллег Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за конструктивное сотрудничество. Уверен, что мы продолжим совместную работу с нашими индустриальными партнерами и наукоемким бизнесом», — добавил Моор.

Ранее URA.RU сообщало, что разработки ученых «матрешки» интересны не только на местном уровне. Например, технологии, придуманные в Тюменской области, стали частью нефтедобывающего бизнеса Египта и Монголии.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Западно-Сибирский межрегиональный научно-исследовательский центр разработал 160 новых технологий и получил на них 32 патента. Об этом по итогам наблюдательного совета ЗапСибНОЦ заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Подвели с коллегами итоги 2022 года. Практически все установленные показатели существенно выше запланированных. Тюменские, югорские и ямальские исследователи разработали и передали для внедрения в производство более 160 технологий и образцов высокотехнологичной продукции. Получено 32 патента на изобретения», — заявил Моор. ЗапСибНОЦ является частью федеральной сети научных центров и объединяет ученых и исследователей Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Как отметил в своем сообщении Моор, результаты доказывают эффективность выбранного межрегионального формата взаимодействия. «Благодарю моих коллег Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за конструктивное сотрудничество. Уверен, что мы продолжим совместную работу с нашими индустриальными партнерами и наукоемким бизнесом», — добавил Моор. Ранее URA.RU сообщало, что разработки ученых «матрешки» интересны не только на местном уровне. Например, технологии, придуманные в Тюменской области, стали частью нефтедобывающего бизнеса Египта и Монголии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...