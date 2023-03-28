Моор заявил о технологическом прорыве в «тюменской матрешке»

28 марта 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Проект Западно-Сибирского научного центра курируют все три губернатора «матрешки» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Западно-Сибирский межрегиональный научно-исследовательский центр разработал 160 новых технологий и получил на них 32 патента. Об этом по итогам наблюдательного совета ЗапСибНОЦ заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Подвели с коллегами итоги 2022 года. Практически все установленные показатели существенно выше запланированных. Тюменские, югорские и ямальские исследователи разработали и передали для внедрения в производство более 160 технологий и образцов высокотехнологичной продукции. Получено 32 патента на изобретения», — заявил Моор. ЗапСибНОЦ является частью федеральной сети научных центров и объединяет ученых и исследователей Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Как отметил в своем сообщении Моор, результаты доказывают эффективность выбранного межрегионального формата взаимодействия. «Благодарю моих коллег Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за конструктивное сотрудничество. Уверен, что мы продолжим совместную работу с нашими индустриальными партнерами и наукоемким бизнесом», — добавил Моор. Ранее URA.RU сообщало, что разработки ученых «матрешки» интересны не только на местном уровне. Например, технологии, придуманные в Тюменской области, стали частью нефтедобывающего бизнеса Египта и Монголии.

Западно-Сибирский межрегиональный научно-исследовательский центр разработал 160 новых технологий и получил на них 32 патента. Об этом по итогам наблюдательного совета ЗапСибНОЦ заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Подвели с коллегами итоги 2022 года. Практически все установленные показатели существенно выше запланированных. Тюменские, югорские и ямальские исследователи разработали и передали для внедрения в производство более 160 технологий и образцов высокотехнологичной продукции. Получено 32 патента на изобретения», — заявил Моор. ЗапСибНОЦ является частью федеральной сети научных центров и объединяет ученых и исследователей Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Как отметил в своем сообщении Моор, результаты доказывают эффективность выбранного межрегионального формата взаимодействия. «Благодарю моих коллег Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за конструктивное сотрудничество. Уверен, что мы продолжим совместную работу с нашими индустриальными партнерами и наукоемким бизнесом», — добавил Моор. Ранее URA.RU сообщало, что разработки ученых «матрешки» интересны не только на местном уровне. Например, технологии, придуманные в Тюменской области, стали частью нефтедобывающего бизнеса Египта и Монголии.