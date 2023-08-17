Росавиация: три российских самолета пересекли границу с Финляндией и Эстонией

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
Самолеты пересекли границу двух стран из-за погодных условий Фото:

Самолеты российских компаний были вынуждены пересечь воздушные пространства Финляндии и Эстонии из-за погодных условий. Об этом сообщили в Росавиации.

«Три воздушных судна российских авиакомпаний „Россия“, „Уральские авиалинии“ и „Северный Ветер“, выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — передает пресс-служба Росавиации в своем telegram-канале. Отмечается, что российским самолетам было обеспеченно безопасное движение. В ведомстве поблагодарили Финляндию и Эстонию за оказанную помощь. Ранее эти две страны были признаны для России недружественными.

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Самолеты российских компаний были вынуждены пересечь воздушные пространства Финляндии и Эстонии из-за погодных условий. Об этом сообщили в Росавиации. «Три воздушных судна российских авиакомпаний „Россия“, „Уральские авиалинии“ и „Северный Ветер“, выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — передает пресс-служба Росавиации в своем telegram-канале. Отмечается, что российским самолетам было обеспеченно безопасное движение. В ведомстве поблагодарили Финляндию и Эстонию за оказанную помощь. Ранее эти две страны были признаны для России недружественными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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