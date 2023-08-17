Росавиация: три российских самолета пересекли границу с Финляндией и Эстонией

Самолеты российских компаний были вынуждены пересечь воздушные пространства Финляндии и Эстонии из-за погодных условий. Об этом сообщили в Росавиации.
«Три воздушных судна российских авиакомпаний „Россия“, „Уральские авиалинии“ и „Северный Ветер“, выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — передает пресс-служба Росавиации в своем telegram-канале. Отмечается, что российским самолетам было обеспеченно безопасное движение. В ведомстве поблагодарили Финляндию и Эстонию за оказанную помощь. Ранее эти две страны были признаны для России недружественными.
Самолеты российских компаний были вынуждены пересечь воздушные пространства Финляндии и Эстонии из-за погодных условий. Об этом сообщили в Росавиации. «Три воздушных судна российских авиакомпаний „Россия“, „Уральские авиалинии“ и „Северный Ветер“, выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — передает пресс-служба Росавиации в своем telegram-канале. Отмечается, что российским самолетам было обеспеченно безопасное движение. В ведомстве поблагодарили Финляндию и Эстонию за оказанную помощь. Ранее эти две страны были признаны для России недружественными.