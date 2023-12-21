Тюменский завод накормил челябинских школьников поддельным маслом

В масле тюменской компании «Новодеревенское» обнаружили растительные жиры

21 декабря 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Сливочное масло Тюменского производства поставлялось в учебные заведения и госучреждения нескольких регионов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В челябинской школе обнаружили поддельное сливочное масло, произведенное в Тюменской области. Продукт, произведенный ООО «Новодеревенское» содержал растительные жиры, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Были отобраны пробы масла, поступившего в МАОУ „Средняя общеобразовательная школа №15 г. Челябинска“. Производителем и поставщиком масла в образовательное учреждение является ООО „Новодеревенское“, работающее в Тюменской области. Обнаружен B-ситостерин, который содержится только в жирах растительного происхождения (спредах)», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что по техническим регламентам содержание спредов в сливочном масле не допускается. По данным системы СБИС, «Новодеревенское» является поставщиком молочной продукции для нужд тюменских, челябинских образовательных учреждений, различных заведений в ХМАО, а так же регулярным поставщиком ФСИН России по Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало еще об одном скандале, в котором фигурировало «Новодеревенское». У производителя обнаружили больше 13 тонн продукции неизвестного происхождения.

В челябинской школе обнаружили поддельное сливочное масло, произведенное в Тюменской области. Продукт, произведенный ООО «Новодеревенское» содержал растительные жиры, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Были отобраны пробы масла, поступившего в МАОУ „Средняя общеобразовательная школа №15 г. Челябинска“. Производителем и поставщиком масла в образовательное учреждение является ООО „Новодеревенское“, работающее в Тюменской области. Обнаружен B-ситостерин, который содержится только в жирах растительного происхождения (спредах)», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что по техническим регламентам содержание спредов в сливочном масле не допускается. По данным системы СБИС, «Новодеревенское» является поставщиком молочной продукции для нужд тюменских, челябинских образовательных учреждений, различных заведений в ХМАО, а так же регулярным поставщиком ФСИН России по Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало еще об одном скандале, в котором фигурировало «Новодеревенское». У производителя обнаружили больше 13 тонн продукции неизвестного происхождения.