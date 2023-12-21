Тюменский завод накормил челябинских школьников поддельным маслом

В масле тюменской компании «Новодеревенское» обнаружили растительные жиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Сливочное масло Тюменского производства поставлялось в учебные заведения и госучреждения нескольких регионов Фото:

В челябинской школе обнаружили поддельное сливочное масло, произведенное в Тюменской области. Продукт, произведенный ООО «Новодеревенское» содержал растительные жиры, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Были отобраны пробы масла, поступившего в МАОУ „Средняя общеобразовательная школа №15 г. Челябинска“. Производителем и поставщиком масла в образовательное учреждение является ООО „Новодеревенское“, работающее в Тюменской области. Обнаружен B-ситостерин, который содержится только в жирах растительного происхождения (спредах)», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что по техническим регламентам содержание спредов в сливочном масле не допускается. По данным системы СБИС, «Новодеревенское» является поставщиком молочной продукции для нужд тюменских, челябинских образовательных учреждений, различных заведений в ХМАО, а так же регулярным поставщиком ФСИН России по Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало еще об одном скандале, в котором фигурировало «Новодеревенское». У производителя обнаружили больше 13 тонн продукции неизвестного происхождения.

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В челябинской школе обнаружили поддельное сливочное масло, произведенное в Тюменской области. Продукт, произведенный ООО «Новодеревенское» содержал растительные жиры, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Были отобраны пробы масла, поступившего в МАОУ „Средняя общеобразовательная школа №15 г. Челябинска“. Производителем и поставщиком масла в образовательное учреждение является ООО „Новодеревенское“, работающее в Тюменской области. Обнаружен B-ситостерин, который содержится только в жирах растительного происхождения (спредах)», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что по техническим регламентам содержание спредов в сливочном масле не допускается. По данным системы СБИС, «Новодеревенское» является поставщиком молочной продукции для нужд тюменских, челябинских образовательных учреждений, различных заведений в ХМАО, а так же регулярным поставщиком ФСИН России по Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало еще об одном скандале, в котором фигурировало «Новодеревенское». У производителя обнаружили больше 13 тонн продукции неизвестного происхождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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