Челябинка и пермячка обокрали ростовский ювелирный салон на 14 млн рублей

20 февраля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали злоумышленниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинской области с сообщницей из Перми ограбили ювелирный салон в Ростове-на-Дону. Злоумышленницы, устроившись работать в салон, вынесли из него около 14 млн рублей. По словам источника, в настоящее время обе женщины задержаны. «Женщины устроились на работу продавцами в ювелирный магазин, уже заранее зная план своих действий. Во время одной из смен к ним приехал курьер, которому они передали драгоценностей на сумму 13,5 млн рублей и также выручку из кассы», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, после этого каждая из них вернулась в родные регионы. Однако совсем недавно их задержали. Челябинку уже отправили под стражу. Ее этапируют в Ростов-на-Дону. Вскоре меру пресечения должны избрать ее подельнице из Перми. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области. Там сообщили, что уточнят информацию.

Жительница Челябинской области с сообщницей из Перми ограбили ювелирный салон в Ростове-на-Дону. Злоумышленницы, устроившись работать в салон, вынесли из него около 14 млн рублей. По словам источника, в настоящее время обе женщины задержаны. «Женщины устроились на работу продавцами в ювелирный магазин, уже заранее зная план своих действий. Во время одной из смен к ним приехал курьер, которому они передали драгоценностей на сумму 13,5 млн рублей и также выручку из кассы», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, после этого каждая из них вернулась в родные регионы. Однако совсем недавно их задержали. Челябинку уже отправили под стражу. Ее этапируют в Ростов-на-Дону. Вскоре меру пресечения должны избрать ее подельнице из Перми. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области. Там сообщили, что уточнят информацию.