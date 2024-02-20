Челябинка и пермячка обокрали ростовский ювелирный салон на 14 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, полиция, репетиция парада, торжественное построение, полицейский
Полицейские задержали злоумышленниц Фото:

Жительница Челябинской области с сообщницей из Перми ограбили ювелирный салон в Ростове-на-Дону. Злоумышленницы, устроившись работать в салон, вынесли из него около 14 млн рублей. По словам источника, в настоящее время обе женщины задержаны.

«Женщины устроились на работу продавцами в ювелирный магазин, уже заранее зная план своих действий. Во время одной из смен к ним приехал курьер, которому они передали драгоценностей на сумму 13,5 млн рублей и также выручку из кассы», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, после этого каждая из них вернулась в родные регионы. Однако совсем недавно их задержали. Челябинку уже отправили под стражу. Ее этапируют в Ростов-на-Дону. Вскоре меру пресечения должны избрать ее подельнице из Перми.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Жительница Челябинской области с сообщницей из Перми ограбили ювелирный салон в Ростове-на-Дону. Злоумышленницы, устроившись работать в салон, вынесли из него около 14 млн рублей. По словам источника, в настоящее время обе женщины задержаны. «Женщины устроились на работу продавцами в ювелирный магазин, уже заранее зная план своих действий. Во время одной из смен к ним приехал курьер, которому они передали драгоценностей на сумму 13,5 млн рублей и также выручку из кассы», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, после этого каждая из них вернулась в родные регионы. Однако совсем недавно их задержали. Челябинку уже отправили под стражу. Ее этапируют в Ростов-на-Дону. Вскоре меру пресечения должны избрать ее подельнице из Перми. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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