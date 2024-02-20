Челябинка и пермячка обокрали ростовский ювелирный салон на 14 млн рублей

Жительница Челябинской области с сообщницей из Перми ограбили ювелирный салон в Ростове-на-Дону. Злоумышленницы, устроившись работать в салон, вынесли из него около 14 млн рублей. По словам источника, в настоящее время обе женщины задержаны.
«Женщины устроились на работу продавцами в ювелирный магазин, уже заранее зная план своих действий. Во время одной из смен к ним приехал курьер, которому они передали драгоценностей на сумму 13,5 млн рублей и также выручку из кассы», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, после этого каждая из них вернулась в родные регионы. Однако совсем недавно их задержали. Челябинку уже отправили под стражу. Ее этапируют в Ростов-на-Дону. Вскоре меру пресечения должны избрать ее подельнице из Перми.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области. Там сообщили, что уточнят информацию.
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