Полпред Якушев перевез в Москву свою пиарщицу

18 июля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Ольга Фролова работала в полпредстве с ноября 2020-го, считалась на Урале одним из самых коммуникабельных пиарщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, который совмещает эту должность с должностью и. о. секретаря генсовета «Единой России», перевел на партийную работу своего помощника по информационной работе Ольгу Фролову. Об этом сама Фролова рассказала журналистам. «Планирую сосредоточиться на информационной работе в партии», — отметила Фролова. Также она поблагодарила медийщиков за «конструктивное и созидательное взаимодействие на протяжении этих трех лет». «Всегда буду вспоминать это время с особой теплотой», — добавила популярная в журналистской тусовке Фролова. Она — важнейший участник команды Якушева. Сработалась с ним еще в Тюменской области, которую Якушев возглавлял в 2005—2018 годах, затем перешла в Минстрой РФ, а когда Якушева в ноябре 2020-го перевели с поста министра на пост полпреда Путина, приехала в Екатеринбург. Статья по теме Якушев показал губернаторам и единороссам свой стиль управления О том, что Фролова сменит Анастасию Костикову на посту начальника управления информации и социальных коммуникаций «Единой России», стало известно на прошлой неделе. Вместо Фроловой в полпредстве остается (пока с приставкой «и. о.») бывшая журналистка ТАССа Алина Имамова, попавшая в структуру окружной власти в начале 2024-го. Врио секретаря генсовета Якушев был назначен в начале июня, сменив возглавившего Алтайский край Андрея Турчака. Ожидается, что совмещать высокие должности Якушев будет до осени, а потом окончательно переедет в столицу. Кто будет новым полпредом, интрига сохраняется. Ранее агентство рассказывало, что обсуждаются фамилии бывшего губернатора ЯМАО Дмитрия Кобылкина (глава комитета ГД по экологии), начальника кремлевского управления внутренней политики Андрея Ярина, главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, который совмещает эту должность с должностью и. о. секретаря генсовета «Единой России», перевел на партийную работу своего помощника по информационной работе Ольгу Фролову. Об этом сама Фролова рассказала журналистам. «Планирую сосредоточиться на информационной работе в партии», — отметила Фролова. Также она поблагодарила медийщиков за «конструктивное и созидательное взаимодействие на протяжении этих трех лет». «Всегда буду вспоминать это время с особой теплотой», — добавила популярная в журналистской тусовке Фролова. Она — важнейший участник команды Якушева. Сработалась с ним еще в Тюменской области, которую Якушев возглавлял в 2005—2018 годах, затем перешла в Минстрой РФ, а когда Якушева в ноябре 2020-го перевели с поста министра на пост полпреда Путина, приехала в Екатеринбург. О том, что Фролова сменит Анастасию Костикову на посту начальника управления информации и социальных коммуникаций «Единой России», стало известно на прошлой неделе. Вместо Фроловой в полпредстве остается (пока с приставкой «и. о.») бывшая журналистка ТАССа Алина Имамова, попавшая в структуру окружной власти в начале 2024-го. Врио секретаря генсовета Якушев был назначен в начале июня, сменив возглавившего Алтайский край Андрея Турчака. Ожидается, что совмещать высокие должности Якушев будет до осени, а потом окончательно переедет в столицу. Кто будет новым полпредом, интрига сохраняется. Ранее агентство рассказывало, что обсуждаются фамилии бывшего губернатора ЯМАО Дмитрия Кобылкина (глава комитета ГД по экологии), начальника кремлевского управления внутренней политики Андрея Ярина, главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.