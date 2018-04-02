Минфину надоело, что из Тюмени в Челябинск летят через Москву

23:05 02 апреля 2018 0

Национальный авиаперевозчик за эти годы стал так крут, что его интересы легко перевесят интересы 120 млн россиян, не живущих в столицах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минфин России решил поддержать региональные авиаперевозки. Как сообщают СМИ, ведомство предлагает обнулить НДС для рейсов между региональными аэропортами и повысить налог для полетов через Москву с 10 до 18%.

Полет через Москву в соседний регион стал притчей во языцех в современной России. Особенно для жителей Урала и Сибири. Например, сейчас не существует прямого рейса из Челябинска в Тюмень. Для того, чтобы попасть из одного города УрФО в другой нужно лететь через Москву. И подобное происходит по всей стране. Иногда эти пересадки сопровождаются многочасовым ожиданием.

Подобная система нарушает конституционное право на свободу передвижения, отмечает заслуженный пилот СССР, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов. «В советское время было 1400 аэропортов, сейчас осталось немногим более 250. И это на такую огромную страну. Люди отрезаны друг от друга», — заявил он «URA.RU».

Как свидетельствуют данные Росавиации на 2017 год,

основная часть пассажиропотока приходится на три московских аэропорта и питерское Пулково. Чуть меньше, но тоже серьезно, загружены аэропорты Сочи, Екатеринбурга и Новосибирска.

В совокупности они обслуживают больше пассажиров, чем остальные 252 площадки вместе взятые.

Подавляющее большинство внутрироссийских рейсов проходит через аэропорт «Домодедово» Фото: Alesseus/Wikipedia

Эксперты отмечают, что авиасообщение полностью повторяет экономическую и политическую систему страны: больше граждан летают по своим делам в Москву и обратно, нежели передвигаются между соседними регионами. Из-за этого открывать прямое авиасообщение между регионами просто невыгодно. «Если у вас есть спрос между регионами на десять человек в день, то выделение десяти кресел в самолетах, которые летят до Москвы и от Москвы обойдется дешевле, нежели гонять самолет на десять человек напрямую, — объяснил «URA.RU» исполнительный директор информагентства «Аэропорт» Олег Пантелеев.

Рейсы небольших самолетов, которые могли бы выполнять межрегиональные перевозки, априори обходятся дороже. «Чем меньше вместимость самолета — тем больше удельные расходы, связанные с перевозкой одного пассажира», — замечает Пантелеев.

В СССР, который также был сверхцентрализован, местные перелеты дотировались государством, а в наше время авиация вынуждена работать в рыночных условиях, утверждают авиаэксперты.

«В советское время был внутренний туризм, который сейчас почти не развит. Были гигантские социалистические стройки вокруг которых формировались потоки людей.

Население планово распределялось на работу в разные части страны. Сейчас люди, если и летят за работой, то все в ту же Москву«, — рассказал URA.RU» главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.

В 2015 году НДС для внутренних авиаперевозок уже снизили с 18 до 10%. После этого ежегодное число пассажиров увеличилось на несколько миллионов человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обнуление НДС для прямых перелетов может повлиять на эту ситуацию, считает директор по стратегическим коммуникациях холдинга «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков. Именно эта компания на протяжении нескольких лет продвигала данную инициативу на уровень правительства. «Люди действительно летают через Москву, потому что так дешевле. Это мало кому нравится, однако альтернатив нет. Пассажиры готовы платить больше за прямой перелет, но цена за это должна иметь границы. Сегодня она чрезмерно высока. Обнуление НДС может улучшить ситуацию», — говорит Красиков.

Однако обнуление налога на прямые рейсы при повышении НДС на перелеты через Москву ударит по всем авиакомпаниям, утверждает Пантелеев. «70% пассажиров летает через Москву. При чем не только авиакомпаниями вроде „Аэрофлота“, „Победы“ и S7, но и теми же „Уральскими авиалиниями“ и „Utair“. Для них рост налоговой нагрузки также превысит экономию», — замечает Пантелеев.

Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов предположил, что для его авиакомпании эта мера скорей сыграет в ноль. «Надо, конечно, посчитать, но вообще у нас развитая региональная программа. Я думаю доходы и расходы от этих мер для нашей компании сбалансируются», — рассказал он «URA.RU». А вот

крупные перевозчики вроде «Аэрофлота» и S7 могут понести убытки, если правительство действительно решит поднять НДС на перелет через Москву, предположил Скуратов.

Идею обнулить НДС для прямых перелетов поддержали и в «Utair». «Мы оцениваем идею положительно, потому что это будет способствовать развитию авиационного рынка страны, налаживанию прямого авиасообщения», — заявил «URA.RU» президент компании Павел Пермяков, однако, как это скажется на авиакомпании вкупе с повышением НДС на перелеты через Москву, он отвечать не стал.

В целом, эксперты единодушны, обнуление НДС для прямых рейсов действительно может простимулировать появление прямых региональных рейсов. Пусть и более дорогих. Повышение же НДС для московских рейсов неизменно обернется ростом цен для всех пассажиров.