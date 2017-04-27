16:03 26 апреля 2017 32

Специалисты не верят в то, что россияне на самом деле очень счастливы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские психиатры, психологи и специалисты по социальным конфликтам усомнились в том, что россияне стали более счастливыми. Опрошенные эксперты полагают, что люди предпочитают скрывать от посторонних то, что они на самом деле чувствуют.

В среду, 26 апреля, ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которым число россиян, ощущающих себя счастливыми, достигло 85%, что является максимумом за время социологических измерений с 1990 года. По данным социологов, уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85%. При этом основными причинами своего счастья россияне называют семью, детей и крепкое здоровье. Примечательно, что высокий процент счастливых зафиксирован во всех социально-демографических группах.

Отметим, что молодые участники опроса в возрасте 18—24 лет и люди, считающие свой достаток высоким, более оптимистичны в этом вопросе (95% и 94% соответственно), нежели пожилые люди и менее обеспеченные россияне.

Многие россияне предпочитают не рассказывать о своих проблемах Фото: depositphotos.com © URA.RU

Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, психиатр Михаил Виноградов полагает, что результаты данного опроса не следует считать абсолютно достоверными.

«Представьте себе: вам позвонили или подошли на улице и спросили — гражданин, а вы считаете себе счастливым? Человек, может быть, и ответил „Да“, однако это вовсе не означает, что он действительно так думает. Потому что такие вещи люди не любят обсуждать и от подобных вопросов, как правило, уходят», — пояснил «URA.RU» Виноградов.

В то же время он отметил, что ухудшение или улучшение социально-экономических условий далеко не всегда сказывается на субъективном ощущении счастья.

По словам Виноградова, около 30 процентов населения в России нуждается в регулярной помощи психиатров и психотерапевтов. «У людей много психических и психологических проблем, однако мало кто обращается к специалистам. У нас это просто не принято и зачастую считается зазорным», — констатировал Виноградов.

Психолог Наталья Варская считает, что подобные результаты социологического исследования можно объяснить увеличением числа людей, которые стали более воспитанными и не рассказывают каждому встречному о своих проблемах.

«У нас действительно изменилась модель поведения, она стала ближе к западной, где у людей всегда все окей. О своих проблемах там просто не принято рассказывать всем подряд. Мы переняли эту практику, не вижу в ней ничего плохого. Поэтому говорить о том, что наше общество тотально счастливо, я бы, конечно, не стала», — сказала «URA.RU» Варская.

По ее словам, она регулярно видит формально благополучных людей, которые считают себя абсолютно несчастливыми. «У многих из них, казалось бы, есть все: хорошая работа, достаток, крепкая семья, но счастья нет. Скорее, это такое мировоззрение. Подобные люди просто не умеют быть счастливыми, чего им не дай», — заключила психолог.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов указал на то, что обнародованные данные довольно существенно расходятся с данными других социологических исследований.

«Например, ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN пришла к выводу, что ощущают себя счастливыми 56% россиян, что, впрочем, тоже неплохой показатель. Конечно, есть множество нюансов, связанных с методиками проведения этих опросов, выборкой, репрезентативностью и т. д., но, по моему мнению, данные ВЦИОМ выглядят несколько завышенными. Реальные цифры, полагаю, действительно ближе к 50-60 процентам», — пояснил «URA.RU» Иванов.

По его мнению, это связано с тем, что в России довольно стабильная политическая ситуация, а также отмечается стабилизация экономики. «Кроме того, проводятся реформы и в рамках социальной политики, в преддверии президентских выборов 2018 года власти охотно идут на такие шаги. Также здесь нужно отметить, что российская государственная пропаганда справляется со своей прямой задачей — делать общество счастливым. В этом смысле древнеримский лозунг — „Хлеба и зрелищ!“ — никогда не устареет: население, в отличие от худших времен, не голодает, а телеэфир заполнен развлекательными шоу-программами, в том числе, политической направленности, призванными успокоить людей, отвлечь их от действительно серьезных проблем повседневной жизни», — резюмировал эксперт.