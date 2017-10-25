{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
16:34  25 октября 2017 0

Семейный курс для школы, написанный священником и монахиней, опробуют в 15 регионах страны

Учебник Иерея Дмитрия Моисеева и монахини Нины (Крыгиной)
Минобр разрешил протестировать «Нравственные основы семейной жизни» в российских регионахФото: Анна Майорова © URA.RU

Новый школьный курс «Нравственные основы семейной жизни», написанный протоиереем Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, в скором времени будет запущен для апробации в 15 регионах России. Свердловская область в их число не попала, поскольку составители курса уже проводили пробные лекции в уральских школах. Как заявил Дмитрий Моисеев, он встретил живой интерес со стороны школьников и их родителей к этому курсу.

В интервью «Европейско-Азиатским новостям» протоиерей рассказал, что основная проблема — люди обращают внимание на то, что курс был написан монахиней и священником. Между тем в учебнике указаны только светские регалии. Так, Дмитрий Моисеев является кандидатом биологических наук, а монахиня Нина Крыгина в прошлом занималась наукой — психологией. Она была профессором Магнитогорского университета. «Меня беспокоит, что многих участвующих в дискуссии о необходимости преподавания семейного курса в школе волнуют не столько проблемы семьи, сколько наша конфессиональная и профессиональная принадлежность. На мой взгляд, это прямой увод темы от актуальных и значимых вопросов. То, что люди делают аборты, разводятся в 70% случаев, живут в сожительстве до брака, изменяют друг другу, бросают детей в мусорные ящики — это многих людей, участвующих в дискуссии, мало волнует. А ведь многие люди несчастны в наше время — у них не сложилась семейная жизнь», — говорит Дмитрий Моисеев.

По словам священника, сейчас Министерство образования РФ дало грант на апробацию этого курса в 15 регионах России: Архангельской, Псковской, Тверской, Самарской, Нижегородской, Ярославской, Астраханской, Сахалинской областях и других.

Моисеев указывает, что цель курса — вернуть основные ценности семьи, которые существовали в дореволюционной России: «Проблема добрачных сожительств, которые являются фактором риска для создания крепкой благополучной семьи. Тема иерархии — за советские годы у нас сложился матриархат, но властвовать — не характерно для природы женщины. Ей не сладко от ее власти в семье — слишком большая нагрузка. А мужчине в такой ситуации остается только проводить вечера с друзьями за бутылкой пива».

Священник отметил, что курс в школе будет неформальный. Планируется, что для старшеклассников на него выделят один час в неделю.

Как ранее писало «URA.RU», священник и монахиня разработали учебники для 10-х и 11-х классов, хрестоматию с CD-дисками, методические рекомендации и хрестоматию для педагога. В учебнике школьники могут прочитать о том, чем чреваты измены, разводы и аборты и как сохранить отношения между супругами на долгие годы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров