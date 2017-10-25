16:34 25 октября 2017 0

Минобр разрешил протестировать «Нравственные основы семейной жизни» в российских регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый школьный курс «Нравственные основы семейной жизни», написанный протоиереем Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, в скором времени будет запущен для апробации в 15 регионах России. Свердловская область в их число не попала, поскольку составители курса уже проводили пробные лекции в уральских школах. Как заявил Дмитрий Моисеев, он встретил живой интерес со стороны школьников и их родителей к этому курсу.

В интервью «Европейско-Азиатским новостям» протоиерей рассказал, что основная проблема — люди обращают внимание на то, что курс был написан монахиней и священником. Между тем в учебнике указаны только светские регалии. Так, Дмитрий Моисеев является кандидатом биологических наук, а монахиня Нина Крыгина в прошлом занималась наукой — психологией. Она была профессором Магнитогорского университета. «Меня беспокоит, что многих участвующих в дискуссии о необходимости преподавания семейного курса в школе волнуют не столько проблемы семьи, сколько наша конфессиональная и профессиональная принадлежность. На мой взгляд, это прямой увод темы от актуальных и значимых вопросов. То, что люди делают аборты, разводятся в 70% случаев, живут в сожительстве до брака, изменяют друг другу, бросают детей в мусорные ящики — это многих людей, участвующих в дискуссии, мало волнует. А ведь многие люди несчастны в наше время — у них не сложилась семейная жизнь», — говорит Дмитрий Моисеев.

По словам священника, сейчас Министерство образования РФ дало грант на апробацию этого курса в 15 регионах России: Архангельской, Псковской, Тверской, Самарской, Нижегородской, Ярославской, Астраханской, Сахалинской областях и других.

Моисеев указывает, что цель курса — вернуть основные ценности семьи, которые существовали в дореволюционной России: «Проблема добрачных сожительств, которые являются фактором риска для создания крепкой благополучной семьи. Тема иерархии — за советские годы у нас сложился матриархат, но властвовать — не характерно для природы женщины. Ей не сладко от ее власти в семье — слишком большая нагрузка. А мужчине в такой ситуации остается только проводить вечера с друзьями за бутылкой пива».

Священник отметил, что курс в школе будет неформальный. Планируется, что для старшеклассников на него выделят один час в неделю.

Как ранее писало «URA.RU», священник и монахиня разработали учебники для 10-х и 11-х классов, хрестоматию с CD-дисками, методические рекомендации и хрестоматию для педагога. В учебнике школьники могут прочитать о том, чем чреваты измены, разводы и аборты и как сохранить отношения между супругами на долгие годы.