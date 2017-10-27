20:00 27 октября 2017 0

Собчак дали преимущество перед другими кандидатами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ксения Собчак не собирается вести кампанию в Крыму и потребовала провести там новый референдум о независимости. Об этом она заявила на встрече со своими сторонниками в Екатеринбурге. Телеведущая хочет разрушить сложившийся в обществе крымский консенсус, полагает политолог Максим Жаров.

«Тема Крыма сейчас ключевая в кампании Собчак, и это неслучайно. Ее команда стремится разбить крымский консенсус в элитах», — рассказал Жаров «URA.RU». Он считает, что Собчак не волнует, как ее слова будут восприняты гражданами, ведь ее основная цель — стать торпедой для основного кандидата. Чтобы понять, как это заявление скажется на ее будущей регистрации, политолог предлагает следить за реакцией политического класса на ее слова. Так, КПРФ уже подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить ее заявления на соответствие закону.

Власть сама позволила Собчак делать такие заявления, считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Ей позволено больше, чем остальным кандидатам. Поскольку она является одним из проектов власти, ей разрешается использовать эту риторику, чтобы собрать вокруг себя свою потенциальную аудиторию — либерально настроенных граждан, которые отчасти не разделяют крымский консенсус», — поделился Салин с «URA.RU». Политолог уверен, что подобный ход сделан правильно, поскольку позволяет Собчак выделяться на фоне остальных кандидатов в президенты. Салин напоминает, что присоединение Крыма не одобрило 10-15% граждан и своими заявлениями она может консолидировать вокруг себя часть этих избирателей.

Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов, наоборот, считает, что заявления по Крыму идут во вред Собчак, поскольку резко ограничивают круг ее избирателей весьма узкой специфической аудиторией.

Напомним, согласно опросам Левада-центра, на этой неделе рейтинг Ксении Собчак составлял менее 1%.