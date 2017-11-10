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10 ноября 2017
09 ноября 2017
08:51  10 ноября 2017 0

На Урале нашли самого надежного застройщика

Всего было проверено 16 000 жилых комплексов и 2600 строительных компанийФото: пресс-служба «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» получила звание «Надежный застройщик России 2017» по итогам всероссийского некоммерческого проекта «Надежные новостройки России». Высокие оценки получили и бизнес-единицы компании в регионах: «ЛСР. Недвижимость-Москва», «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» и «ЛСР. Недвижимость-Урал». При этом уральский филиал был признан единственным «надежным застройщиком» от УрФО, рассказали в пресс-службе строительной компании.

«Церемония награждения состоялась в правительственной резиденции «Дворец конгрессов» (Константиновский дворец) в Стрельне. Золотым знаком здесь награждали компании, объекты которых имеют максимальные показатели надежности.

В соответствии с 214-ФЗ рассматривались проектная декларация, документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок, кадастровый паспорт земельного участка, разрешение на строительство, типовой договор на покупку квартиры. Также учитывались отсутствие жалоб покупателей и претензий со стороны органов власти, осуществляющих надзор в сфере жилищного строительства.

Все новостройки страны эксперты оценивали по 10-балльной рейтинговой системе надежности. Всего было проверено 16 000 жилых комплексов и 2600 строительных компаний. Информация собиралась как из открытых источников, так и методом «тайный покупатель» в отделах продаж.

«Группа ЛСР» уже третий раз подряд получила золотой знак «Надежный застройщик России».

Виктор Дорофеев
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