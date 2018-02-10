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10 февраля 2018
09 февраля 2018
00:11  10 февраля 2018 0

Впавшую в кому в Таиланде жительницу Челябинска перевезли в свердловскую клинику

У девушки впереди 14 дней реабилитации в клинике под ЕкатеринбургомФото: страница Марины Логиновой «ВКонтакте»

Жительницу Челябинска Марину Логинову, которая после падения с велосипеда в Таиланде получила серьезную травму головы и впала в кому, перевезли в Свердловскую область для дальнейшей реабилитации. Об этом в социальных сетях сообщили родственники пострадавшей.

«Мы отправили Марину в клинику Институт мозга под Екатеринбургом (город Березовский). Там она пробудет 14 дней за счет средств ФОМС для определения реабилитационного потенциала и реабилитации. После 14 дней будет составлена индивидуальная программа ее дальнейшей реабилитации с прогнозом», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения.

При необходимости, как отметила родственница пострадавшей, девушку можно будет оставить в клинике на более долгий срок, но каждый день пребывания там будет обходиться семье в 20 тысяч рублей. Потребуется это или нет станет известно после 21 февраля. Лечащий врач Марины сказал, что шансы есть, и они выше, чем у людей после инсульта, пишет агентство.

Марина Логинова, напомним, получила сложную черепно-мозговую травму в отпуске, упав с велосипеда. Она была доставлена в частную больницу Bangkok Hospital в провинции Трат и находилась на искусственной вентиляции легких. Позже ее перевезли в Челябинск.

Сергей Демин
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