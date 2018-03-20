13:09 20 марта 2018 0

Телеведущий исполнил песню Никольского (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев спел на сцене бара «Авиатор» в Тюмени. Телеведущий исполнил песню Константина Никольского «Поиграй со мной, гроза».

«Друзья! По многочисленным заявкам публики в Тюмени начинаем творческо-музыкальные вечера!», — сообщил Губерниев на своей личной странице в Instagram. По его словам, все пришедшие смогут поговорить о биатлоне, прочитать стихи, потанцевать и спеть. О своем певческом таланте спортивный комментатор написал: «Хочу — пою, хочу — комментирую! Константин Никольский всех победит».

Поклонники Губерниева были удивлены, что он вышел на сцену и спел. «Талантливый человек талантлив во всем!.. Голос Биатлона надо отправить на шоу „Голос“, однозначно!.. Дмитрий, просто талантище! Сколько же у вас сил и энергии!.. Если надоест биатлон, можно смело в шоу-бизнес», — написали в комментариях к публикации. Однако не все разделили восторг фанатов. Некоторые из комментаторов не оценили выступление. «Без обид, но комментатор Вы лучший… Поет-то фальшиво, правда, чуть-чуть!» — написали пользователи Сети.

Ранее Дмитрий Губерниев резко высказался о чиновниках, на которых лежит ответственность за ситуацию в российском спорте. «То, что случилось с нашими спортсменами, нужно было предвидеть еще два года назад. Нужно было просчитать все варианты событий. Раньше надо было думать», — указал телеведущий. Об этом он заявил во время творческой встречи «Олимпиада в Пхенчхане #знайнаших» на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде.