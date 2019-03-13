Группа Дятлова якобы разграбила мансийское святилище Фото: Иван Седов © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

В гибели туристической группы на перевале Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года многие обвиняют местных жителей. Несмотря на официальную версию СК России о том, что путешественники погибли из-за погодных условий, в невиновность представителей манси верят не все.

Водитель тягача Анатолий Степочкин в эфире ток-шоу «Пусть говорят» утверждал, что к гибели группы Дятлова причастны манси. Он основывался на рассказе одного из представителей местного народа. «Туристы разграбили наше святое место. Шаманы узнали об этом, собрали охотников и выследили их», — процитировал водитель тягача собеседника из числа коренного народа, передает «Газета.Ru».

О причастности манси к гибели туристов в 1959 году говорил житель Урала Алексей Команев, дядя которого якобы стал свидетелем убийства. «Когда он подобрался поближе [к лагерю группы Дятлова], то заметил группу людей странного вида. В руках у мужчин находятся тяжелые предметы, которыми они наносили какие-то удары. Поначалу он, находясь от них на расстоянии в полкилометра или даже меньше, подумал, что удары наносились по животному, однако затем осознал, что избивают живого человека». Команев уточнил, что возможных убийц было пятеро.

Во время следствия 1959 года представители манси отрицали обвинения. «Молебная гора находится в верховьях реки Вижай и там никто ни летом ни зимой не живет. Молебную гору никто не охраняет. Русским людям разрешается ходить туда», — рассказал на допросе охотник Григорий Куриков, представитель коренного народа. Слова Курикова подтвердил местный охотник манси, Никита Бахтияров. «Ни одного случая не было, чтобы манси нападали на русских, для этого нет никаких причин», — пояснил охотник.