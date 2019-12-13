В Курган съезжаются главные следователи со всего Урала

Курган стал городом, где следователи будут соревноваться за Кубок Победы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководители Следственных комитетов Уральского округа прибывают в Курган. В городе соберутся главные следователи из шести регионов. Информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе областного СУ СК.

Силовики вместе с командами по мини-футболу приедут для участия в турнире. «Приглашены команды Челябинского, Свердловского, Тюменского управлений, по ХМАО и по ЯНАО. Впервые приедет команда Республики Башкортостан», — говорится на сайте ведомства. Участие также примет команда Уральского следственного управления на транспорте.

«Для нового руководителя курганского Следственного комитета Богдана Францишко — это хороший повод в неформальной обстановке ближе познакомиться с коллегами. Думаю, они не раз будут совместно работать по расследованию преступлений», — уверен источник из числа силовиков.

Соревнования окружного масштаба по мини-футболу курганские следователи проводят с 2011 года. В этом году будет разыгран Кубок Победы, так как игры посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Игры пройдут в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко 14 декабря.