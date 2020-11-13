Путин передал привет студентке из Челябинска

Владимир Путин поддержал проект для самозанятых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин передал привет студентке Международного института дизайна и сервиса Анастасии Распоповой из Челябинска. Это прозвучало 13 ноября во время во время форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» в Москве, в котором принимает участие глава государства. Форум транслируется в прямом эфире.

К Путину обратился первый проректор Международного Института Дизайна и Сервиса в Челябинске Максим Усынин. Он рассказал президенту о проекте WorldSkills для самозанятых и попросил президента оказать поддержку проекту. «Помните такую студентку из Челябинска Настю Распопову? — напомнил Усынин. — На чемпионате WorldSkills в Казани она подарила вам значок нашей сборной. Я рад вам сообщить, что Настя успешно развивает свои проекты».

По словам Усынина, WorldSkills может может увеличить на 10 млн количество специалистов, которые «умеют и работать, и продать свою услугу». Платформа поможет соединить его с заказчиком. «Это очень важно, ведь людям иногда очень сложно найти специалистов в области ЖКХ, дизайна», — заявил челябинец.

«Чем конкретно надо помочь?» — переспросил Путин. «Дайте поручения, чтобы нас поддержали финансово», — попросил Усынин. Президент пообещал такое поручение дать, отметив, что проекты для самозанятых всех возрастов очень важны. «А Насте от меня привет!», — добавил Путин.