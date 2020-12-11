В России объявлен масштабный сбор волонтеров

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Акция 1000 дней до ЧМ-2018. Екатеринбург, флешмоб, волонтеры
«Единая Россия» проведет форум волонтеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Единая Россия» 14 декабря проведет федеральный онлайн-форум своих волонтерских центров, развернутых по всей стране. В мероприятии будут участвовать председатель партии Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР.

«Участники обсудят региональные практики оказания помощи, в том числе поддержку врачей и медучреждений, находящихся на лечении граждан. Активисты расскажут о своих проблемах и просьбах жителей, которые к ним обращаются», — рассказали в пресс-службе партии.

Сообщается также, что добровольцы обсудят меры по организации работы в регионах. В частности, о повышении доступности лекарств, совершенствовании образования во время пандемии, страхование и другие вопросы. Главным итогом станет решение о направлениях работы на ближайшие несколько месяцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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