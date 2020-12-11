В России объявлен масштабный сбор волонтеров

«Единая Россия» 14 декабря проведет федеральный онлайн-форум своих волонтерских центров, развернутых по всей стране. В мероприятии будут участвовать председатель партии Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР.
«Участники обсудят региональные практики оказания помощи, в том числе поддержку врачей и медучреждений, находящихся на лечении граждан. Активисты расскажут о своих проблемах и просьбах жителей, которые к ним обращаются», — рассказали в пресс-службе партии.
Сообщается также, что добровольцы обсудят меры по организации работы в регионах. В частности, о повышении доступности лекарств, совершенствовании образования во время пандемии, страхование и другие вопросы. Главным итогом станет решение о направлениях работы на ближайшие несколько месяцев.
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