Савичева рассказала, почему не живет с дочерью

Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева оставила дочь Аню в Португалии, потому что не может постоянно находиться рядом из-за профессии, которую выбрала звезда. В этом призналась сама Савичева.
«У нас профессия такая, и я понимаю, что я не смогу быть 24 часа [в сутки] с ней», — сказала она в интервью «Пятому каналу». В настоящее время дочь живет с родителями мужа певицы, в то время как сама Савичева с супругом Александром Аршиновым вернулась в Россию работать. При этом певица призналась, что хочет второго ребенка.
Ранее Савичева расторгла контракт с продюсером Максимом Фадеевым. По словам коллег исполнительницы, виной всему — Аршинов. Сообщается, что муж Савичевой «набивал цену» артистке, у которой «нет особых запросов».
Подписывайтесь на URA.RU в