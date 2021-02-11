Савичева рассказала, почему не живет с дочерью

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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Дочь живет с родителями мужа певицы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева оставила дочь Аню в Португалии, потому что не может постоянно находиться рядом из-за профессии, которую выбрала звезда. В этом призналась сама Савичева.

«У нас профессия такая, и я понимаю, что я не смогу быть 24 часа [в сутки] с ней», — сказала она в интервью «Пятому каналу». В настоящее время дочь живет с родителями мужа певицы, в то время как сама Савичева с супругом Александром Аршиновым вернулась в Россию работать. При этом певица призналась, что хочет второго ребенка.

Ранее Савичева расторгла контракт с продюсером Максимом Фадеевым. По словам коллег исполнительницы, виной всему — Аршинов. Сообщается, что муж Савичевой «набивал цену» артистке, у которой «нет особых запросов».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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