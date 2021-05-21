В ХМАО вахтовикам организовали роскошную жизнь из-за коронавируса

Прежде чем попасть на буровую, вахтовики две недели сидят на карантине Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Компания «Сургутнефтегаз» расселяет вахтовиков в дорогостоящие гостиницы и загородные санатории на две недели, прежде чем они окажутся на месторождениях. Такие требования введены из-за эпидемии коронавируса, о чем URA.RU сообщил один из высокопоставленных сотрудников предприятия.

«Прежде чем попасть на вахту, работники должны две недели просидеть на карантине. Для этого организуются так называемые буферные зоны в базовых городах „Сургутнефтегаза“. Нефтяники для сотрудников снимают пансионаты, санатории. В Тюмени, например, это номера в отеле „Хилтон“. Выходить им не разрешается, они все 14 дней проводят внутри помещения. Все это, конечно, дорого. Но зато есть уверенность, что вахтовики не привезут коронавирус на месторождения», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что на протяжении двух недель работникам «Сургутнефтегаза» положены выплаты. Их суммы могут разниться в зависимости от структурного подразделения, но в среднем выходит около тысячи рублей в сутки. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались от комментариев на эту тему. В тюменском «Хилтоне» журналисту агентства заявили, что не разглашают информацию о клиентах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полицейским не разрешают уходить в отпуск летом без прививки от коронавируса. Всем, кто ослушается этого приказа, начальство грозит переносом дней отдыха на другое время.