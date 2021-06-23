На сайте американского информагентства рассказали о пермском мультфильме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США рассказали о пермском анимационном сериале «Капризка». Новость о производстве мультфильма и о работе студии появилась на сайте американского информационного агентства Senal News.

«Признанный эксперт в области анимации Сергей Меринов создал новый российский продюсерский центр в Перми, в котором аниматоры создали серийный комедийно-приключенческий мультфильм «Капризка», — сообщено на сайте агентства. Сериал рассказывает о персонаже, которые учит капризничать и не слушаться взрослых, и попадает из-за этого в неприятности.

Мультфильм рассчитан на детскую и семейную аудиторию, выполнен с помощью компьютерной 2D- и пластилиновой анимации. Senal News рассказало и о других пермских проектах: «Реальные пацаны против зомби», сериал «Территория», и предстоящий фильм «Сердце Пармы».

Также американское информагентство рассказало, что в Пермском крае действует пермская кинокомиссия, которая ставит своей целью продвижения региона как интересного и экономически выгодного места для съемок. В регионе действует система скидок, которая позволяет вернуть до 50% всех затрат, потраченных на съемках в крае. Senal News также сообщает, что в Пермском крае ожидается увеличение производства документальных, научно-популярных, художественных и анимационных фильмов на 40-50%.

Мультипликатор Сергей Меринов создал ряд мультфильмов из серии «Гора самоцветов»: «Куйгорож», «Петушок и кошечка». Также он является одним из авторов сезона мультсериала «Смешарики» про гуманитарные технологии.