Власти ЯНАО объяснились за судебные разбирательства с «Красное&Белое»

Власти ЯНАО запретили «Красному&Белому» продавать алкоголь в многоквартирном доме

10 марта 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Магазин «Красное&Белое» находится со стороны подъездов многоквартирного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судебные разбирательства компании «Альфа-М» торговой сети «Красное&Белое» с властями ЯНАО начались из-за того, что магазин компании, расположен в многоквартирном доме со стороны жилой зоны. В регионе действует закон, который запрещает продавать алкоголь, если магазин находится со стороны подъезда или двора, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. «В автономном округе действует закон, запрещающий продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, доступ в которые осуществляется со стороны жилой зоны. Торговый объект ООО „Альфа-М“ о котором идет речь, оборудован входом для покупателей со стороны подъездов многоквартирного дома», — уточнили в правительстве. Представители власти подчеркнули, что в округе уделяют особое внимание созданию условий для безопасного и комфортного проживания ямальцев. «В связи с этим в предоставлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в данной точке продаж было отказано», — добавили там. Ранее агентство писало, что компания «Альфа-М» подала в суд на власти ХМАО и ЯНАО. Поводом для разбирательств стали требования о переоформлении лицензий на розничную продажу алкоголя.

Судебные разбирательства компании «Альфа-М» торговой сети «Красное&Белое» с властями ЯНАО начались из-за того, что магазин компании, расположен в многоквартирном доме со стороны жилой зоны. В регионе действует закон, который запрещает продавать алкоголь, если магазин находится со стороны подъезда или двора, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. «В автономном округе действует закон, запрещающий продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, доступ в которые осуществляется со стороны жилой зоны. Торговый объект ООО „Альфа-М“ о котором идет речь, оборудован входом для покупателей со стороны подъездов многоквартирного дома», — уточнили в правительстве. Представители власти подчеркнули, что в округе уделяют особое внимание созданию условий для безопасного и комфортного проживания ямальцев. «В связи с этим в предоставлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в данной точке продаж было отказано», — добавили там. Ранее агентство писало, что компания «Альфа-М» подала в суд на власти ХМАО и ЯНАО. Поводом для разбирательств стали требования о переоформлении лицензий на розничную продажу алкоголя.