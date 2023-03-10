Сеть челябинского бизнесмена «Красное&Белое» судится с властями ХМАО и ЯНАО

10 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сеть «Красное&Белое» судится с властями двух регионов из-за лицензий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Альфа-М» торговой сети «Красное&Белое», принадлежащая бизнесмену из Копейска (Челябинская область) Сергею Студенникову, подала в суд на власти ХМАО и ЯНАО. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, поводом для исков послужили требования о переоформлении лицензий на розничную продажу алкоголя. «ООО „Альфа-М“ подало иск к департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа. Требует обязать переоформить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции», — отмечается в определении арбитражного суда ЯНАО. Из документа следует, что переоформление потребовалось, чтобы внести в лицензию новый торговый объект. Заявление судом принято. Процесс начнется в апреле. Аналогичное требование в Ханты-Мансийском автономном округе рассмотрят 16 марта. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу сети Красное&Белое». К моменту публикации ответа не поступило. Экономические департаменты обоих регионов также не ответили. В феврале в организации произошли изменения структуры. Доли двух десятков компаний перешли под управление созданного в Москве «Меркурий Ритейл Холдинга». Уставный капитал компании составляет 73,5 млрд рублей. Студенников в холдинге владеет 44-процентной долей. Еще 4% принадлежат его супруге Елене Соболевой.

Компания «Альфа-М» торговой сети «Красное&Белое», принадлежащая бизнесмену из Копейска (Челябинская область) Сергею Студенникову, подала в суд на власти ХМАО и ЯНАО. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, поводом для исков послужили требования о переоформлении лицензий на розничную продажу алкоголя. «ООО „Альфа-М“ подало иск к департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа. Требует обязать переоформить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции», — отмечается в определении арбитражного суда ЯНАО. Из документа следует, что переоформление потребовалось, чтобы внести в лицензию новый торговый объект. Заявление судом принято. Процесс начнется в апреле. Аналогичное требование в Ханты-Мансийском автономном округе рассмотрят 16 марта. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу сети Красное&Белое». К моменту публикации ответа не поступило. Экономические департаменты обоих регионов также не ответили. В феврале в организации произошли изменения структуры. Доли двух десятков компаний перешли под управление созданного в Москве «Меркурий Ритейл Холдинга». Уставный капитал компании составляет 73,5 млрд рублей. Студенников в холдинге владеет 44-процентной долей. Еще 4% принадлежат его супруге Елене Соболевой.