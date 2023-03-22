Рогов: в Запорожье ракета украинской ПВО снесла несколько этажей жилого дома

22 марта 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов заявил, что все операторы украинских ПВО, причастные к разрушениям, пойдут под трибунал Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом, где проживают мирные граждане, и разрушила несколько этажей. Это произошло в результате работы украинской ПВО. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского принесли смерть в дома запорожцев. В результате работы ПВО ВСУ произошло попадание ракет в многоэтажные дома мирных жителей Запорожья. <…> По предварительным данным, произошло обрушение нескольких этажей в девятиэтажке», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он акцентировал внимания на том, что после освобождения Запорожской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), все причастные операторы ПВО к разрушениям домов мирных граждан пойдут под трибунал. В ходе наступления на Запорожскую область украинские бойцы несут большие потери. По словам командира мотострелковой роты с позывным «Тайфун», украинские солдаты исчерпывают как ресурсы, так и резервы.

В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом, где проживают мирные граждане, и разрушила несколько этажей. Это произошло в результате работы украинской ПВО. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского принесли смерть в дома запорожцев. В результате работы ПВО ВСУ произошло попадание ракет в многоэтажные дома мирных жителей Запорожья. <…> По предварительным данным, произошло обрушение нескольких этажей в девятиэтажке», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он акцентировал внимания на том, что после освобождения Запорожской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), все причастные операторы ПВО к разрушениям домов мирных граждан пойдут под трибунал. В ходе наступления на Запорожскую область украинские бойцы несут большие потери. По словам командира мотострелковой роты с позывным «Тайфун», украинские солдаты исчерпывают как ресурсы, так и резервы.