Рогов: в Запорожье ракета украинской ПВО снесла несколько этажей жилого дома

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, ВСУ, stock
Владимир Рогов заявил, что все операторы украинских ПВО, причастные к разрушениям, пойдут под трибунал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом, где проживают мирные граждане, и разрушила несколько этажей. Это произошло в результате работы украинской ПВО. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского принесли смерть в дома запорожцев. В результате работы ПВО ВСУ произошло попадание ракет в многоэтажные дома мирных жителей Запорожья. <…> По предварительным данным, произошло обрушение нескольких этажей в девятиэтажке», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он акцентировал внимания на том, что после освобождения Запорожской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), все причастные операторы ПВО к разрушениям домов мирных граждан пойдут под трибунал.

В ходе наступления на Запорожскую область украинские бойцы несут большие потери. По словам командира мотострелковой роты с позывным «Тайфун», украинские солдаты исчерпывают как ресурсы, так и резервы.

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В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом, где проживают мирные граждане, и разрушила несколько этажей. Это произошло в результате работы украинской ПВО. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского принесли смерть в дома запорожцев. В результате работы ПВО ВСУ произошло попадание ракет в многоэтажные дома мирных жителей Запорожья. <…> По предварительным данным, произошло обрушение нескольких этажей в девятиэтажке», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он акцентировал внимания на том, что после освобождения Запорожской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), все причастные операторы ПВО к разрушениям домов мирных граждан пойдут под трибунал. В ходе наступления на Запорожскую область украинские бойцы несут большие потери. По словам командира мотострелковой роты с позывным «Тайфун», украинские солдаты исчерпывают как ресурсы, так и резервы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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