Губернатор Моор предложил устроить для детей военнослужащих из ХМАО турпоездки по Уралу

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил организовать турпоездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей участников специальной военной операции в ХМАО. Во время трансляции открытия Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске он сообщил, что планирует подарить детям сто путевок в Тобольск.
«Ранее я предложил организовать турпоездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей участников специальной военной операции. На форуме мы решили перейти к практике — Тюменская область дарит им сто путевок в Тобольск», — заявил Моор.
Губернатор отметил, что внутренний туризм стремительно набирает обороты, а также подчеркнул важность того, чтобы знание о многонациональной истории России прививалось с детства. «Мы хотим дать детям возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой наших соседей, а главное, укрепить чувство национальной идентичности — увидеть, как в мире и согласии живут представители наших народов», — добавил Моор.
Ранее URA.RU писало о планируемом визите в ХМАО Моора и ВИПов из Москвы. Они выступят экспертами на форуме и проведут ряд пленарных заседаний.
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