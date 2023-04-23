Губернатор Моор предложил устроить для детей военнослужащих из ХМАО турпоездки по Уралу

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Моор подарит сто путевок в Тобольск детям военных из ХМАО Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил организовать турпоездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей участников специальной военной операции в ХМАО. Во время трансляции открытия Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске он сообщил, что планирует подарить детям сто путевок в Тобольск.

«Ранее я предложил организовать турпоездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей участников специальной военной операции. На форуме мы решили перейти к практике — Тюменская область дарит им сто путевок в Тобольск», — заявил Моор.

Губернатор отметил, что внутренний туризм стремительно набирает обороты, а также подчеркнул важность того, чтобы знание о многонациональной истории России прививалось с детства. «Мы хотим дать детям возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой наших соседей, а главное, укрепить чувство национальной идентичности — увидеть, как в мире и согласии живут представители наших народов», — добавил Моор.

Ранее URA.RU писало о планируемом визите в ХМАО Моора и ВИПов из Москвы. Они выступят экспертами на форуме и проведут ряд пленарных заседаний.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил организовать турпоездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей участников специальной военной операции в ХМАО. Во время трансляции открытия Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске он сообщил, что планирует подарить детям сто путевок в Тобольск. «Ранее я предложил организовать турпоездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей участников специальной военной операции. На форуме мы решили перейти к практике — Тюменская область дарит им сто путевок в Тобольск», — заявил Моор. Губернатор отметил, что внутренний туризм стремительно набирает обороты, а также подчеркнул важность того, чтобы знание о многонациональной истории России прививалось с детства. «Мы хотим дать детям возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой наших соседей, а главное, укрепить чувство национальной идентичности — увидеть, как в мире и согласии живут представители наших народов», — добавил Моор. Ранее URA.RU писало о планируемом визите в ХМАО Моора и ВИПов из Москвы. Они выступят экспертами на форуме и проведут ряд пленарных заседаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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