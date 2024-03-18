Умерший в Кургане екатеринбургский лыжник был абсолютно здоров перед гонкой

Екатеринбургский лыжник Александр Чурин был абсолютно здоров перед проведением марафона и был допущен к соревнованиям, имея медицинскую справку. Об этом URA.RU рассказал председатель клуба ProBike Павел Ибатуллин, комментируя смерть товарища во время гонки в Кургане.
«Александр прошел медицинское обследование у спортивного врача в январе, эта справка действительна полгода. Все было в порядке, на здоровье он никогда не жаловался. Саша был очень активным, выглядел моложе своего возраста», — сказал о 61-летнем товарище Ибатуллин.
Он сообщил, что Чурин умер прямо на трассе, далеко от финиша, где дежурит скорая помощь, поэтому шансов спасти его почти не было. Подоспевшие медики пытались реанимировать спортсмена, но оказались бессильны. Точную причину его смерти установит судмедэкспертиза. У лыжника остались жена и двое детей.
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