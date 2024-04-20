Челябинских водителей просят отказаться от поездок в Курганскую область

20 апреля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Движение в Курган ограничено из-за паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинских водителей большегрузов просят 21 апреля отказаться от поездок в Курганскую область из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает об ограничении движения и просит отказаться от поездок в данных направлениях. Из-за подтопления 21 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 (время местное) будет ограничено движение на участках федеральных трасс в Курганской области», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ограничение введут 21 апреля на автодороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (на 260 — 278 км), также на участке подъезда к Тюмени (0 — 86 км). Уточняется, что время может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинских водителей большегрузов просят 21 апреля отказаться от поездок в Курганскую область из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает об ограничении движения и просит отказаться от поездок в данных направлениях. Из-за подтопления 21 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 (время местное) будет ограничено движение на участках федеральных трасс в Курганской области», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ограничение введут 21 апреля на автодороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (на 260 — 278 км), также на участке подъезда к Тюмени (0 — 86 км). Уточняется, что время может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий.