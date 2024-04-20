Челябинских водителей просят отказаться от поездок в Курганскую область

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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, дорожные знаки, половодье, чрезвычайная ситуация, перекрытие, паводок, наводнение, дорога, курган, кирпич, стихийное бедствие, разлив
Движение в Курган ограничено из-за паводка Фото:

Челябинских водителей большегрузов просят 21 апреля отказаться от поездок в Курганскую область из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает об ограничении движения и просит отказаться от поездок в данных направлениях. Из-за подтопления 21 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 (время местное) будет ограничено движение на участках федеральных трасс в Курганской области», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ограничение введут 21 апреля на автодороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (на 260 — 278 км), также на участке подъезда к Тюмени (0 — 86 км). Уточняется, что время может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий.

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Челябинских водителей большегрузов просят 21 апреля отказаться от поездок в Курганскую область из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает об ограничении движения и просит отказаться от поездок в данных направлениях. Из-за подтопления 21 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 (время местное) будет ограничено движение на участках федеральных трасс в Курганской области», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ограничение введут 21 апреля на автодороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (на 260 — 278 км), также на участке подъезда к Тюмени (0 — 86 км). Уточняется, что время может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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