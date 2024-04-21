Предприниматель из Челябинска Даян Мухутдинов собирает катера, которые отправляет в зону проведения спецоперации. Четыре специализированных лодки уже переданы морским пехотинцам в Херсонскую область для защиты Днепра. Об этом рассказал сам Мухутдинов.
«Отправляем четыре катера. Характеристики „Фристайл — 390“, у катеров хорошие ходовые качества. Они [катера] направляются в морскую пехоту на Днепр», — рассказал Мухутдинов в видео,
Предприниматель занялся производством моторных судов три года назад. Сейчас дело поставлено на поток. В команде Мухутдинова трудятся 50 человек, поэтому один катер они успевают собрать за неделю. Детали для него привозят из Воронежа. «Катер полностью сделан из алюминия, есть ящик, в который можно положить необходимые вещи. Лодка маневренная, удобная и компактная. Тут до 30 лошадиных сил, четыре человека сможет перевозить», — добавил Мухутдинов.
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