Челябинский предприниматель Мухутдинов собирает катера для зоны СВО. Видео

21 апреля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Катера переданы в Херсонскую область для защиты Днепра Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматель из Челябинска Даян Мухутдинов собирает катера, которые отправляет в зону проведения спецоперации. Четыре специализированных лодки уже переданы морским пехотинцам в Херсонскую область для защиты Днепра. Об этом рассказал сам Мухутдинов. «Отправляем четыре катера. Характеристики „Фристайл — 390“, у катеров хорошие ходовые качества. Они [катера] направляются в морскую пехоту на Днепр», — рассказал Мухутдинов в видео, опубликованном в telegram-канале Shot. Предприниматель занялся производством моторных судов три года назад. Сейчас дело поставлено на поток. В команде Мухутдинова трудятся 50 человек, поэтому один катер они успевают собрать за неделю. Детали для него привозят из Воронежа. «Катер полностью сделан из алюминия, есть ящик, в который можно положить необходимые вещи. Лодка маневренная, удобная и компактная. Тут до 30 лошадиных сил, четыре человека сможет перевозить», — добавил Мухутдинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель из Челябинска Даян Мухутдинов собирает катера, которые отправляет в зону проведения спецоперации. Четыре специализированных лодки уже переданы морским пехотинцам в Херсонскую область для защиты Днепра. Об этом рассказал сам Мухутдинов. «Отправляем четыре катера. Характеристики „Фристайл — 390“, у катеров хорошие ходовые качества. Они [катера] направляются в морскую пехоту на Днепр», — рассказал Мухутдинов в видео, опубликованном в telegram-канале Shot. Предприниматель занялся производством моторных судов три года назад. Сейчас дело поставлено на поток. В команде Мухутдинова трудятся 50 человек, поэтому один катер они успевают собрать за неделю. Детали для него привозят из Воронежа. «Катер полностью сделан из алюминия, есть ящик, в который можно положить необходимые вещи. Лодка маневренная, удобная и компактная. Тут до 30 лошадиных сил, четыре человека сможет перевозить», — добавил Мухутдинов.