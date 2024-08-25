25 августа 2024

ХМАО и ЯНАО провалили рейтинг регионов РФ по числу занятых в МСП

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале и в Югре меньше всего число занятых жителей в малом и среднем бизнесе
На Ямале и в Югре меньше всего число занятых жителей в малом и среднем бизнесе Фото:

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вошли в число худших регионов по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес (МСП). Согласно данным аналитиков РИА Новости, Югра и Ямал заняли 81-е и 84-е места в рейтинге РФ.

«Рейтинг регионов России по занятости населения на предприятиях малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2023 год. Тюменская область — 81-е место с результатом 26,3% (доля от общего числа занятых в экономике), ЯНАО — 84-е место с результатов в 20,7%» — сообщается на сайте РИА Новости.

По итогам прошлого года в Югре в сфере МСП занято 289,4 тысячи человек и за 12 месяцев их численность выросла на 9,2%. На Ямале в малый и средний бизнес вовлечено 84,7 тысячи человек — за год рост составил 7,5%.

При этом Тюменская область, образующая с Ямалом и Югрой Тюменскую матрешку, вошла в десятку лидеров рейтинга. Регион занял восьмое место в РФ с показателем в 49,1% занятых в МСП.

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Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вошли в число худших регионов по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес (МСП). Согласно данным аналитиков РИА Новости, Югра и Ямал заняли 81-е и 84-е места в рейтинге РФ. «Рейтинг регионов России по занятости населения на предприятиях малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2023 год. Тюменская область — 81-е место с результатом 26,3% (доля от общего числа занятых в экономике), ЯНАО — 84-е место с результатов в 20,7%» — сообщается на сайте РИА Новости. По итогам прошлого года в Югре в сфере МСП занято 289,4 тысячи человек и за 12 месяцев их численность выросла на 9,2%. На Ямале в малый и средний бизнес вовлечено 84,7 тысячи человек — за год рост составил 7,5%. При этом Тюменская область, образующая с Ямалом и Югрой Тюменскую матрешку, вошла в десятку лидеров рейтинга. Регион занял восьмое место в РФ с показателем в 49,1% занятых в МСП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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