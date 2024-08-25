ХМАО и ЯНАО провалили рейтинг регионов РФ по числу занятых в МСП

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вошли в число худших регионов по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес (МСП). Согласно данным аналитиков РИА Новости, Югра и Ямал заняли 81-е и 84-е места в рейтинге РФ.
«Рейтинг регионов России по занятости населения на предприятиях малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2023 год. Тюменская область — 81-е место с результатом 26,3% (доля от общего числа занятых в экономике), ЯНАО — 84-е место с результатов в 20,7%» — сообщается на сайте РИА Новости.
По итогам прошлого года в Югре в сфере МСП занято 289,4 тысячи человек и за 12 месяцев их численность выросла на 9,2%. На Ямале в малый и средний бизнес вовлечено 84,7 тысячи человек — за год рост составил 7,5%.
При этом Тюменская область, образующая с Ямалом и Югрой Тюменскую матрешку, вошла в десятку лидеров рейтинга. Регион занял восьмое место в РФ с показателем в 49,1% занятых в МСП.
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