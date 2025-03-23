Полиция Петербурга начала изымать электровелосипеды у курьеров

С 24 марта по 24 апреля в Петербурге и Ленобласти проходят масштабные рейды, направленные на проверку курьеров, использующих электровелосипеды. Мероприятия охватывают весь город и ключевые районы Ленобласти, включая Всеволожский, Выборгский и Гатчинский. Об этом стало известно 47news.
«24 марта на территории Петербурга и Ленобласти начался рейд с участием нескольких подразделений полиции. О соответствующих мероприятиях заранее уведомили их руководителей. Рейды в первую очередь коснутся курьеров, которые используют в работе средства индивидуальной мобильности. Самое пристальное внимание уделят электрическим велосипедам», — пишет портал 47news.
Основной целью рейда является борьба с нелегальной миграцией и проверка законности трудоустройства иностранных граждан, активно занятых в сфере доставки. Полиция планирует тщательно проверять не только документы и разрешения на работу, но и уровень владения правилами дорожного движения и навыки управления электровелосипедами. Помимо непосредственной проверки курьеров, полиция также планирует осмотреть склады и офисы компаний, занимающихся доставкой. Это включает в себя аудит компаний, предоставляющих услуги аутстаффинга.
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