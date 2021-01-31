Подкаст о свободе быть собой и премьера документалки о COVID

Вышел второй сезон подкаста «Свобода» — о том, как быть собой и чувствовать себя комфортно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В первую неделю февраля открываем в себе новые грани вместе с новой подборкой рекомендаций URA.RU: слушаем новый подкаст и отыскиваем в себе «ненормальность», танцуем в обед под новый зажигательный EP, проникаемся искусством на мировой премьере балета и смотрим документалку о том, как можно было избежать пандемии. Подробнее — в Афише URA.RU на понедельник.

Что сделать утром

Новую рабочую неделю начнем с важного. Стартанул второй сезон подкаста «Свобода». Это подкаст о том, как быть собой, с историями людей, которые чаще других сталкиваются с непониманием в обществе — из-за их ценностей, взглядов и образа жизни, не вписывающихся в стандартные рамки. Как найти общий язык с теми, кто не такой как все? Как стать «нормальным», что это значит и нужно ли это? — вопросы, которые настигают порой каждого из нас. Выбирайте тему по душе и начните новый день с ответов на важные вопросы.

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Что сделать днем

За обедом можно расслабиться и поднять себе настроение легкой ненавязчивой музыкой с новым мини-альбомом Антохи МС. В релизе четыре новых трека о простых житейских удовольствиях, как и всегда в творчестве музыканта — максимум отвлечения от важных дел и позитива.

Что сделать вечером

Посмотрим новый трейлер — HBO представила фильм «На одном дыхании» («In the Same Breath»), посвященный началу пандемии коронавируса. Премьера проекта прошла в рамках американского фестиваля независимого кино «Сандэнс». В фильме рассказывают не только о столкновении Китая с коронавирусом, но и о событиях в США: реакции американских политиков на распространение инфекции и неудавшейся попытке остановить пандемию. Документальное исследование можно будет посмотреть на телеканале HBO уже в этом году. Кроме того, фильм ожидает релиз на стриминговом сервисе HBO Max. Он намечен на конец 2021 года.

Всего две недели (до 14 февраля) Лондонский королевский театр показывает в прямом эфире балет «Маргарита и Арманд», вдохновлённый романом Александра Дюма «Дама с камелиями». Постановка Фридриха Аштона по хореографии Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн на музыку Франца Листа. Просмотр платный.