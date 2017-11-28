08:09 28 ноября 2017 0

Нефтяным компаниям могут в 100 раз увеличить штрафы за отказ от разведки недр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нефтяные компании выступают против инициативы Минприроды о введении штрафов за нарушение сроков геологоразведки. В октябре руководители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» обратились с просьбой к Путину доработать закон «О недрах», который подразумевает кратное — до 100 раз — увеличение платежей за пользование лицензионными участками, если их владелец затягивает сроки геологоразведки.

Отказ от быстрой геологоразведки выделенных земель в Минприроды считают желанием недобросовестных владельцев участков придержать их для перепродажи. В ведомстве пошли по пути западных стран (Норвегии и США) считая, что увеличение платежей будет стимулировать поиск природных богатств, пишет «Коммерсант». «Нам нужно, чтобы компании проводили геологоразведку по максимуму, потому что сейчас в России почти нет открытий новых месторождений», — отметили в ведомстве.

Нефтяники в обращении к президенту жалуются на то, что выставляемые на торги участки еще требуют доразведки, что является трудоемким и затратным процессом. В прошлом году из предоставленных под геологоразведку 108 участков (некоторые площадью до пяти тысяч кв. км) около половины не содержали открытых месторождений и достоверных локализованных ловушек.

Если законопроект будет принят, пишут представители нефтедобывающих компаний, то это приведет к «необоснованному росту фискальной нагрузки». Они подчеркивают, что размер регулярных платежей за геологическое изучение вырастет с 246,4 млн рублей в 2016 году до 18,6 млрд рублей в 2019 году, что составляет около 23% от объема ежегодных поисково-разведочных программ компаний на сухопутных лицензиях. В компании считают, что государство имеет право отобрать лицензии за несоблюдение сроков разведки и без нововведения, которое предложено Минприроды.

Планировалось, что закон может вступить в силу с 1 января 2018 года, но из-за протеста нефтяников обсуждение инициативы в правительстве затянулось.