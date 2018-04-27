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27 апреля 2018
21:00  27 апреля 2018 0

Главы КНДР и Южной Кореи встретились, иск на Роскомнадзор, перестрелка в Екатеринбурге. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Лидеры Северной Кореи и Южной Кореи пожимают друг другу рукиФото: AP Photo

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое важное.

Подоспела наша подборка главных за день новостей, читайте:

Новость дня сегодня: лидеры Северной Кореи и Южной Кореи встретились. Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, который пересек разделяющие страны черту. Главы обсуждали мир и перспективы воссоединения Севера и Юга.

У начальника полиции «уральской Рублевки», которого с февраля подозревают в том, что он крышует бизнес по сопровождению мигрантов, прошли обыски. После этого на него завели уголовное дело о взятках.

«Яндекс» считает попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram опасными для всего Рунета. Ведомство уже несколько раз нарушало работу крупных сервисов, не относящихся к мессенджеру. Тем временем на Роскомнадзор первый раз подали в суд из-за их действий в интернете. Истец оценивает свои потери в несколько миллионов рублей.

А в московских аэропортах запретили лежать на лавках, сидеть на полу и кататься на животных. Еще переодеваться и мыться в туалетах. Поэтому теперь принимайте душ дома.

Минздрав тут заявил, что россияне стали меньше пить. Решили в министерстве так, потому что жители РФ покупают меньше алкоголя. Но оказалось, что некоторые люди просто не могут себе это позволить, поэтому делают спиртное дома.

Сегодня в элитном жилом комплексе Екатеринбурга произошла перестрелка. Оба ее участника погибли. Одна из сотрудниц, работающая в здании, рассказала нам, что случилось.

Анна Ветрова
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