Пушков высмеял слова украинского министра о Крыме как о «худшей версии России»

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 16:11
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей, интервью перед камерами
Российский сенатор назвал Крым «морской версией России»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Глава комитета по информационной политике Совета Федерации, сенатор от Пермского края Алексей Пушков назвал «новым перлом» и «чушью» слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым — «худшая версия России». Парламентарий окрестил регион «морской версией России». Об этом Пушков написал в Twitter.

«Новый перл от Климкина: „Крым — это худшая версия России“, а люди там боятся выходить из дома. Какая чушь!.. И это очень приятная, морская версия России», — говорится в сообщении. Пушков отметил, что «в Крыму не убивают журналистов, как в Киеве» и «не сжигают людей, как в Одессе». По словам российского сенатора, крымчане живут спокойно именно благодаря России.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Госдуме уже ответили на заявление Павла Климкина, который назвал Крым «худшей версией России». Депутат от Крыма Руслан Бальбек удивился, что высокопоставленный украинский политик может позволить себе подобные высказывания. «У главного дипломата Украины прогрессирует паранойя», — высказался он.

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