В Курган прибыли губернаторы со всего Уральского федерального округа. Они примут участие в совещании, которое проведет полномочный представитель президента Николай Цуканов.
Визит глав уральских регионов начался с осмотра техники, которую производят курганские предприятия. Специально для этого машины пригнали на центральную площадь перед зданием правительства.
Погода выдалась ветреной, однако губернаторы подолгу задерживались у каждого стенда. «Надо было шапку надевать», — переговаривались в свите глав регионов. Услышать, о чем рассказывают руководители предприятий Николаю Цуканову и первым лицам регионов было невозможно. Журналистам, которые приехали ради этого события со всего округа, оставалось лишь наблюдать, как полпред делает приглашающий жест в сторону уральских губернаторов, предлагая обратить внимание на технику.
Тема самого совещания официально не озвучивалась, однако инсайдеры сообщили, что «мозговой штурм» губернаторов нужен для того, чтобы сообща придумать, как вывести Курганскую область из статуса депрессивной территории. Ожидается, что дискуссия губернаторов на эту тему продлится три часа.