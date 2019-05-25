Пушков оценил заявление главы Генштаба ВСУ о водке в Крыму

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал главу ВСУ за уничижительные слова о Крыме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым для Киева был «плохим остатком СССР» с засильем рекламы «российской водки с триколором».

«Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010-м, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала», — написал Пушков и добавил, что полуостров ничем не обязан Украине, для которой был «пасынком».

Ранее Хомчак сказал, что Киев потерял полуостров задолго до 2014 года. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что Украина финансировала Крым «по остаточному принципу», передает RT.

Крым вошел в состав России по итогам референдума. На голосовании 98% крымчан заявили о желании стать частью РФ.

Хомчак — украинский военачальник. Участник войны в Донбассе. Стал главой ВСУ после инаугурации Владимира Зеленского.