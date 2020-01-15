Пожилым россиянам не хватает денег на безбедную старость Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Более 70% россиян старше 50 лет не верят в обеспеченную старость и жалеют, что не начали копить деньги к пенсии. Как выяснили в Негосударственном пенсионном фонде (НПФ) Сбербанка, пессимистичней всего на будущее в старости смотрят жители Урала, Дальнего Востока и Санкт-Петербурга.

По данным исследователей, экономить на пенсии придется 87% жителей Урала, Северо-Западного округа (77,8%) Центральной России (66,7%), пишут «Известия». В регионах считают, что их собственных сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии.

Только 13% респондентов признались в том, что откладывали деньги на старость. При этом больше всего жалеют о несделанных сбережениях на Урале и в Приволжье (28,3%), а также на Дальнем Востоке (29,7%). Исследователи отмечают, что это преимущественно те граждане, у которых доход не превышает 35 тысяч рублей.

Россияне признались, что если бы вернулись на 10-20 лет назад, то открыли бы банковский вклад (32,6%), купили недвижимость (29,7%), копили наличные (11,4%) и сделали бы инвестиции в ценные бумаги, в том числе и в валюту (9,7%). (Опрос НПФ проводил в ноябре—декабре 2019 года среди 1600 человек в 30 российских регионах).

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что привычка откладывать небольшой процент дохода должна формироваться с молодости. Однако признают, что низкий уровень доходов не позволяет делать сбережения. «Они живут сегодняшним днем и не планируют жизнь на годы вперед — слишком многое может измениться», — считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он напомнил, что лишь за последние 20 лет государство провело три-четыре пенсионные реформы.