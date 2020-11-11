Жители уральских городов оценили борьбу властей с коронавирусом

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Почти половина челябинцев недовольна мерами борьбы с COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Среди жителей уральских регионов в Перми и Челябинске оказалось большинство недовольных мерами борьбы с коронавирусом. Об этом говорят данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

«В Челябинске на нехватку мер сетуют <…> 48% населения», — пишет РБК со ссылкой на исследование. 45% жителей Перми считают, что власти не достаточно эффективно работают в этом направлении. Также недовольными оказались 40% жителей Екатеринбурга. Среди всех российских регионов больше всего на нехватку мер пожаловались в Волгограде, Самаре и Воронеже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России остается под контролем. Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что рост числа зараженных продолжится еще минимум неделю и, в основном, за счет регионов, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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