Пассажиры «Ямала» застряли в Новом Уренгое из-за поломки лайнера

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Суперджет авиакомпании
На рейс зарегистрированы 82 пассажира, в том числе пятеро детей (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал» не смог вылететь из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень 24 мая. Как пояснили URA.RU в пресс-службе аэропорта, причиной переноса рейса на утро следующего дня стала техническая неисправность.

Согласно данным электронного табло новоуренгойского аэропорта, «суперджет» «Ямала» должен был вылететь в Тюмень еще в 17.10, однако этого так и не произошло. «Вылет назначен на 11.00 25 мая, причиной задержки стала неисправность воздушного судна», — сообщили в аэропорту.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, на рейс было зарегистрировано 82 человека, из них пять несовершеннолетних. «Представитель авиакомпании оказывает услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за их предоставлением», — сообщили в ведомстве.

Получить комментарии уполномоченных лиц авиакомпании «Ямал» не удалось: в пресс-службе отказались общаться по телефону. На письменные вопросы на момент публикации ответа не поступило.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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