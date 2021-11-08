Путин повысил челябинского полковника до генерала

Путин повысил в звании полковника внутренней службы Артура Рахматуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области полковник внутренней службы Артур Рахматуллин повышен до звания генерал-майора. Соответствующий указ 8 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить специальное звание генерал-майор внутренней службы Рахматулину Артуру Фаритовичу», — говорится в документе. Он опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Рахматуллин служит в ГУ МВД по Челябинской области в должности замруководителя с 11 августа 2020 года. До назначения в Челябинск он руководил штабом ГУ МВД по Пермскому краю. В южноуральской полиции Рахматуллин отвечает за вопросы тыла. Ему 45 лет, он родился в селе Канабеки Березовского района Пермской области. На прежнем месте службы в Перми о нем отзывались с большим уважением.