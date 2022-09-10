Источник: екатеринбуржец, готовивший теракт в Тюмени, собирал группировки нацистов. Фото

Источник: екатеринбуржец, готовивший теракт в Тюмени, собирал группировку нацистов

10 сентября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Юрия Незнамова задерживали силовики ФСБ Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржец Юрий Незнамов, задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке взрыва на ТЭЦ в Тюмени, с 2011 года попадал в поле зрения силовиков, когда вербовал молодежь в нацистские отряды и прививал им ненависть к иностранцам. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Незнамов вербовал молодых людей через ультраправые движения, а затем обучал их национал-социалистической идеологии. Молодежи навязывали идеи превосходства нации, насаждали расовую ненависть», — рассказал собеседник агентства. Молодые люди, завербованные Незнамовым, позиционировали себя как скинхеды и готовились избивать иностранцев и мигрантов, а также сторонников антифашистских движений. Однако позднее Незнамов изменил свои взгляды и примкнул к тем, кого притесняли его сторонники — к ультралевым группировкам и радикальным борцам с расовыми предрассудками. По словам знакомых Незнамова, его мать плохо занималась воспитанием и злоупотребляла алкоголем, сообщил источник. Позднее сын, предположительно, выпивал и развлекался с матерью и своим другом. Незнамова замечали в сомнительных компаниях, в которых состояли радикалы-националисты. Во время «акций» скинхедов Незнамов был одет в камуфлированные штаны и балаклаву. Незнамов был замечен в связях с авторитетом по кличке Хохол. Он присутствовал на «сходках» националистов, а позднее был осужден по статье о разжигании ненависти. URA.RU обратилось в УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Связаться с самим Незнамовым невозможно, поскольку он задержан. URA.RU готово предоставить ему и его адвокату возможность высказаться. Молодого человека и его сторонников задержали в Екатеринбурге, Тюмени и других городах РФ. По версии следствия, они готовили теракт на теплоэлектроцентрали №2 в Тюмени и собирали для этого взрывное устройство. Незнамов жил в съемной квартире в Екатеринбурге и отрицал свою связь с националистическими группировками. Юрий Незнамов стоит крайним справа в ряду. По центру — авторитет по кличке Хохол. Фото: источник URA.RU Юрий Незнамов стоит в компании в камуфляжных штанах Фото: источник URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец Юрий Незнамов, задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке взрыва на ТЭЦ в Тюмени, с 2011 года попадал в поле зрения силовиков, когда вербовал молодежь в нацистские отряды и прививал им ненависть к иностранцам. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Незнамов вербовал молодых людей через ультраправые движения, а затем обучал их национал-социалистической идеологии. Молодежи навязывали идеи превосходства нации, насаждали расовую ненависть», — рассказал собеседник агентства. Молодые люди, завербованные Незнамовым, позиционировали себя как скинхеды и готовились избивать иностранцев и мигрантов, а также сторонников антифашистских движений. Однако позднее Незнамов изменил свои взгляды и примкнул к тем, кого притесняли его сторонники — к ультралевым группировкам и радикальным борцам с расовыми предрассудками. По словам знакомых Незнамова, его мать плохо занималась воспитанием и злоупотребляла алкоголем, сообщил источник. Позднее сын, предположительно, выпивал и развлекался с матерью и своим другом. Незнамова замечали в сомнительных компаниях, в которых состояли радикалы-националисты. Во время «акций» скинхедов Незнамов был одет в камуфлированные штаны и балаклаву. Незнамов был замечен в связях с авторитетом по кличке Хохол. Он присутствовал на «сходках» националистов, а позднее был осужден по статье о разжигании ненависти. URA.RU обратилось в УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Связаться с самим Незнамовым невозможно, поскольку он задержан. URA.RU готово предоставить ему и его адвокату возможность высказаться. Молодого человека и его сторонников задержали в Екатеринбурге, Тюмени и других городах РФ. По версии следствия, они готовили теракт на теплоэлектроцентрали №2 в Тюмени и собирали для этого взрывное устройство. Незнамов жил в съемной квартире в Екатеринбурге и отрицал свою связь с националистическими группировками.