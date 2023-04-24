24 апреля 2023

В освобожденном Северодонецке больным помогают девять врачей из Перми

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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, медицина, врач, больница, медик, хирургическая операция
Пермские врачи уехали работать в ЛНР Фото:

Девять узконаправленных специалистов из Перми продолжают оказывать помощь населению Северодонецка (Луганская Народная Республика). Работать медперсоналу приходиться в условиях восстановления центральной городской больницы, которую разрушили обстрелы ВСУ, пояснили в пресс-службе администрации территории.

«Помощь населению оказывают девять узконаправленных пермских специалистов. Одновременно над восстановлением больницы работают строители из Ингушетии. Все в рамках взаимодействия с российскими регионами», — указано в правительственном telegram-канале.

Прикамские врачи отправились в ЛНР летом прошлого года. В Северодонецк группа медиков из 15 человек прибыла в начале августа. В марте этого года делегация Пермского края во второй раз отправилась на освобожденную территорию. По сведениям источника URA.RU в политэлите региона, основная цель командировок — переговоры по участию регионального бизнеса в восстановлении города. Возглавил делегацию вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов.

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Девять узконаправленных специалистов из Перми продолжают оказывать помощь населению Северодонецка (Луганская Народная Республика). Работать медперсоналу приходиться в условиях восстановления центральной городской больницы, которую разрушили обстрелы ВСУ, пояснили в пресс-службе администрации территории. «Помощь населению оказывают девять узконаправленных пермских специалистов. Одновременно над восстановлением больницы работают строители из Ингушетии. Все в рамках взаимодействия с российскими регионами», — указано в правительственном telegram-канале. Прикамские врачи отправились в ЛНР летом прошлого года. В Северодонецк группа медиков из 15 человек прибыла в начале августа. В марте этого года делегация Пермского края во второй раз отправилась на освобожденную территорию. По сведениям источника URA.RU в политэлите региона, основная цель командировок — переговоры по участию регионального бизнеса в восстановлении города. Возглавил делегацию вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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