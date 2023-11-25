Якушев назвал ближайшую задачу по проекту «Сухой порт»

Проекту «Сухой порт» в Екатеринбурге надо учесть транспортную стратегию России

25 ноября 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский хаб должен ориентироваться в своей работе на общую стратегию — связи с Востоком, считает полпред Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ближайшей задачей по реализации проекта «Сухой порт» является гармонизация его потенциала с транспортной стратегией России. Логистические потоки устремились вместо Запада на Восток, и это должно быть учтено в работе крупнейшего международного хаба, построенного в Свердловской области. С таким заявлением выступил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Новость по теме Куйвашев сдержал предвыборное обещание перед посланниками Путина «Мы с вами видим, что российская экономика показала свою устойчивость к обширному санкционному давлению. Те вызовы, которые перед нами стоят, носят долгосрочный характер и связаны с переориентацией логистических цепочек с Запада на Восток. На этом фоне выгодно выделяется проект „Сухого порта“ в Свердловской области. По сути, „Сухой порт“ уже в регионе сформирован, ведут деятельность крупнейшие логистические игроки. Теперь встает необходимость гармонизации потенциала порта и транспортной стратегии страны с учетом изменений потоков в сторону Азии», — сказал Якушев. Он добавил, что важнейшим проектом в этом направлении является Северный морской путь. Его строительство, в свою очередь, ведет к необходимости развития железнодорожной инфраструктуры. «Для нас интересно развитие арктических портов Ямала и связи их с большей землей. Мы говорим о порте Сабетта. Мы получим полноценный рабочий порт в центре нашей страны, мы получим возможность разгрузить Транссибирскую магистраль. Этот вопрос архиважен для страны, для Урала, и будет сегодня обсуждаться», — добавил полпред. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ближайшей задачей по реализации проекта «Сухой порт» является гармонизация его потенциала с транспортной стратегией России. Логистические потоки устремились вместо Запада на Восток, и это должно быть учтено в работе крупнейшего международного хаба, построенного в Свердловской области. С таким заявлением выступил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. «Мы с вами видим, что российская экономика показала свою устойчивость к обширному санкционному давлению. Те вызовы, которые перед нами стоят, носят долгосрочный характер и связаны с переориентацией логистических цепочек с Запада на Восток. На этом фоне выгодно выделяется проект „Сухого порта“ в Свердловской области. По сути, „Сухой порт“ уже в регионе сформирован, ведут деятельность крупнейшие логистические игроки. Теперь встает необходимость гармонизации потенциала порта и транспортной стратегии страны с учетом изменений потоков в сторону Азии», — сказал Якушев. Он добавил, что важнейшим проектом в этом направлении является Северный морской путь. Его строительство, в свою очередь, ведет к необходимости развития железнодорожной инфраструктуры. «Для нас интересно развитие арктических портов Ямала и связи их с большей землей. Мы говорим о порте Сабетта. Мы получим полноценный рабочий порт в центре нашей страны, мы получим возможность разгрузить Транссибирскую магистраль. Этот вопрос архиважен для страны, для Урала, и будет сегодня обсуждаться», — добавил полпред.