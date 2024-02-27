Главврач больницы в Осе вновь отправился в зону СВО, чтобы помогать коллегам

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Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, медик, врач, больница, медики, доктор
Андрей Котомин в Северодонецке помогает коллегам (архивное фото) Фото:

Главный врач Оиснской центральной районной больницы (Пермский край) Андрей Котомин отправился в очередную командировку на территорию Луганской народной республики. Информацию URA.RU сообщил источник в больнице, в региональном минздраве ее подтвердили.

«Районная больница временно без главврача, поскольку [Котомин] отправился в командировку в зону проведения спецоперации», — сказал источник информагентства. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что это далеко не первая командировка Котомина в ЛНР. Руководитель учреждения здравоохранения помогает коллегам в Северодонецке, отметили в ведомстве.

Врачи из Пермского края регулярно направляются в командировки в Северодонецк. URA.RU рассказывало о сложных условиях, в которых работают медики. Так, анестезиолог больницы им. Гринберга Сергей Пашнин признавался, что ему и его коллегам приходилось жить в больнице и работать сутками посменно. А главврач центральной районной больницы Суксунского округа Сергей Дубовик получил медаль «За самоотверженность и профессионализм» за свою работу в зоне СВО.

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Главный врач Оиснской центральной районной больницы (Пермский край) Андрей Котомин отправился в очередную командировку на территорию Луганской народной республики. Информацию URA.RU сообщил источник в больнице, в региональном минздраве ее подтвердили. «Районная больница временно без главврача, поскольку [Котомин] отправился в командировку в зону проведения спецоперации», — сказал источник информагентства. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что это далеко не первая командировка Котомина в ЛНР. Руководитель учреждения здравоохранения помогает коллегам в Северодонецке, отметили в ведомстве. Врачи из Пермского края регулярно направляются в командировки в Северодонецк. URA.RU рассказывало о сложных условиях, в которых работают медики. Так, анестезиолог больницы им. Гринберга Сергей Пашнин признавался, что ему и его коллегам приходилось жить в больнице и работать сутками посменно. А главврач центральной районной больницы Суксунского округа Сергей Дубовик получил медаль «За самоотверженность и профессионализм» за свою работу в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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