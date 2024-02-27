Главврач больницы в Осе вновь отправился в зону СВО, чтобы помогать коллегам

27 февраля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Андрей Котомин в Северодонецке помогает коллегам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный врач Оиснской центральной районной больницы (Пермский край) Андрей Котомин отправился в очередную командировку на территорию Луганской народной республики. Информацию URA.RU сообщил источник в больнице, в региональном минздраве ее подтвердили. «Районная больница временно без главврача, поскольку [Котомин] отправился в командировку в зону проведения спецоперации», — сказал источник информагентства. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что это далеко не первая командировка Котомина в ЛНР. Руководитель учреждения здравоохранения помогает коллегам в Северодонецке, отметили в ведомстве. Врачи из Пермского края регулярно направляются в командировки в Северодонецк. URA.RU рассказывало о сложных условиях, в которых работают медики. Так, анестезиолог больницы им. Гринберга Сергей Пашнин признавался, что ему и его коллегам приходилось жить в больнице и работать сутками посменно. А главврач центральной районной больницы Суксунского округа Сергей Дубовик получил медаль «За самоотверженность и профессионализм» за свою работу в зоне СВО.

Главный врач Оиснской центральной районной больницы (Пермский край) Андрей Котомин отправился в очередную командировку на территорию Луганской народной республики. Информацию URA.RU сообщил источник в больнице, в региональном минздраве ее подтвердили. «Районная больница временно без главврача, поскольку [Котомин] отправился в командировку в зону проведения спецоперации», — сказал источник информагентства. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что это далеко не первая командировка Котомина в ЛНР. Руководитель учреждения здравоохранения помогает коллегам в Северодонецке, отметили в ведомстве. Врачи из Пермского края регулярно направляются в командировки в Северодонецк. URA.RU рассказывало о сложных условиях, в которых работают медики. Так, анестезиолог больницы им. Гринберга Сергей Пашнин признавался, что ему и его коллегам приходилось жить в больнице и работать сутками посменно. А главврач центральной районной больницы Суксунского округа Сергей Дубовик получил медаль «За самоотверженность и профессионализм» за свою работу в зоне СВО.