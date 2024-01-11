Главврача пермской больницы наградили за работу в зоне СВО

Главврач Суксунской ЦРБ Сергей Дубовик получил медаль за работу в Северодонецке
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Операция в Окружном кардиологическом диспансере. Сургут, медицинские перчатки, руки в перчатках, руки хирурга
Врач оказывал помощь жителям Северодонецка и бойцам российской армии Фото:
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Главный врач центральной районной больницы Суксунского округа (Пермский край) Сергей Дубовик получил медаль «За самоотверженность и профессионализм». Награды он удостоен за работу в зоне спецоперации — медик работал в Северодонецке.

«Сергей Дубовик, главный врач нашей ЦРБ, получил медаль „За самоотверженность и профессионализм“. Этой награды он удостоен за работу в зоне СВО», — пишет портал «Новая жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте».

Дубовик работал в сентябре 2022 года в Северодонецке. Он возглавлял сводную бригаду медиков Прикамья, а также выполнял обязанности врача-анестезиолога. Во время командировки он открыл административно-поликлиническое отделение Северодонецкой больницы.

Как сообщало URA.RU, осенью 2022 года в Северодонецке работали 19 медиков из Пермского края. Об условиях, в которых им приходится оказывать помощь местным жителям, рассказывал губернатор Дмитрий Махонин. Анестезиолог Сергей Пашнин, который был в Северодонецке весной 2023 года, также рассказывал о своем опыте работы.

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Главный врач центральной районной больницы Суксунского округа (Пермский край) Сергей Дубовик получил медаль «За самоотверженность и профессионализм». Награды он удостоен за работу в зоне спецоперации — медик работал в Северодонецке. «Сергей Дубовик, главный врач нашей ЦРБ, получил медаль „За самоотверженность и профессионализм“. Этой награды он удостоен за работу в зоне СВО», — пишет портал «Новая жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте». Дубовик работал в сентябре 2022 года в Северодонецке. Он возглавлял сводную бригаду медиков Прикамья, а также выполнял обязанности врача-анестезиолога. Во время командировки он открыл административно-поликлиническое отделение Северодонецкой больницы. Как сообщало URA.RU, осенью 2022 года в Северодонецке работали 19 медиков из Пермского края. Об условиях, в которых им приходится оказывать помощь местным жителям, рассказывал губернатор Дмитрий Махонин. Анестезиолог Сергей Пашнин, который был в Северодонецке весной 2023 года, также рассказывал о своем опыте работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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