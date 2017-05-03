ЕСПЧ не вернет Навального в президентскую гонку

19:15 03 мая 2017 0

Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах президента России в 2018 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Даже Европейский суд по правам человека не сможет вернуть оппозиционеру Алексею Навальному право баллотироваться на пост президента России в 2018 году, которого его лишил в среду, 3 мая, Кировский областной суд, признав приговор по «делу Кировлеса» законным. Об этом «URA.RU» сообщил политолог Андрей Колядин.

«Если отталкиваться от современного российского законодательства, то у Навального сейчас нет шансов стать кандидатом на выборах президента. Конечно, у него есть возможность апеллировать в вышестоящие инстанции, чтобы признать решение Кировского облсуда незаконным, или оспорить функционирование тех или иных законов в России, но все это сопряжено с большим количеством формальностей и временных сроков. К тому же, я не так много знаю случаев, когда гражданин менял законы, чтобы они работали в соответствии с его устремлениями и взглядами, а не в соответствии со сложившейся правоприменительной практикой», — пояснил собеседник агентства, отметив, что и ЕСПЧ, вероятнее всего, не в силах помочь оппозиционеру.

По словам Колядина, даже если Европейский суд встанет на сторону Навального, то это вовсе не значит, что это решение будет обязательным для применения другим государством, в частности, Россией.

«Нужно изменить целый ряд законов, действующих в стране, пройти соответствующие согласовательные процедуры, чтобы привести всю нашу законодательную систему в нормы европейского права. У меня есть сомнения, что случится именно так», — добавил политолог, предположив, что при положительном решении ЕСПЧ российская сторона направит туда благодарственное письмо с обещанием в будущем рассмотреть возможность корректировки законов, нежели начнет сейчас менять законодательство страны «в угоду политическим решениям».

Директор исследовательских программ Экспертной группы PieR Александр Серавин при этом считает, что, лишившись такого кандидата, президентская кампания не многое потеряла, поскольку Навальный не составлял какой-либо серьезной конкуренции действующей власти.

«Социологические исследования „Левада-Центра“ демонстрировали, что Навального поддерживает всего около 1%. Поэтому будет он участвовать или не будет, значения не имеет. Он не был конкурентом, хоть и очень хотел, чтобы о нем так говорили», — заявил Серавин.

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев подтвердил, что решение Кировского районного суда, который признал законным приговор Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по «делу Кировлеса» о растрате более 16 миллионов рублей законным, лишил оппозиционера пассивного избирательного права. Единственным законным способом его вернуть является обжалование этого решения в вышестоящей инстанции.

Согласно действующему законодательству, Алексей Навальный не сможет претендовать на пост президента в ближайшие 10 лет, если вышестоящий суд не снимет с него судимость.