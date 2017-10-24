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24 октября 2017
20:07  24 октября 2017 0

Свердловские воры в законе ищут нового «смотрящего». Выборы пройдут в ноябре

Кандидаты в смотрящиеФото: телеграм-канал «ОйВсё»

Уголовники Свердловской области ищут смотрящего по региону среди варягов. В ноябре состоится большая сходка воров в законе, на которой пройдут выборы. Телеграмм-канал «ОйВсё» приводит информацию о кандидатах.

Известно, что на предыдущей воровской сходке обсуждались несколько кандидатур. Это: Владимир Зятьков (Зятек Тюменский), который «уже 7 лет назад закидывал пробный шар на тему и получил отлуп»; Виталий Изгилов (Зверь Махачкалинский); Горский еврей, близкий все тому же известному клану хасановских, правая рука Шакро Курда, люто ненавидящий раскоронованного Трофу. Портал сообщает, что именно информация о более чем решительно настроенном новом хозяине так возбудила остатки банды Трофимова и ОПС.

Недавно по колониям прошел «прогон» про ваххабитов. Зверю было предложено повлиять на мусульман, отбывающих сроки, чтобы «не борзели». Такие полномочия показывают, что авторитет Зверя Махачкалинского высок.

Окончательно все станет известно в ноябре, когда пройдет голосование по кандидатурам.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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