20:30 12 апреля 2018 0

Руководить пресс-службой Ельцин Центра будет Евгения Капитонихина Фото: Facebook Евгении Капитонихиной

На должность руководителя пресс-службы Ельцин Центра назначена Евгения Капитонихина, которая на протяжении нескольких лет работала в сфере СМИ в Москве. Ранее этот пост занимала Елена Волкова, об увольнении которой стало известно в середине марта.

Евгения Капитонихина вступит в должность 16 апреля, сообщает портал «Моменты». На эту позицию рассматривались более десяти претендентов. Заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень объяснила свой выбор в пользу Капитонихиной ее опытом. «Нам хочется, чтобы новые сотрудники не только разделяли наши представления о том, какой должна быть та или иная часть работы, но и могли привнести опыт, которого у нас не хватает. У Жени он есть, и это стало серьезным плюсом», — отметила Телень. Подробнее рассказать о возможных изменениях в работе пресс-службы центра она пообещала позднее.

Прежде чем переехать в Москву, Евгения Капитонихина работала журналистом в Екатеринбурге. В столице она прожила более десяти лет, где обзавелась опытом работы редактором Дирекции информационных программ «Первого канала». В последнее время сотрудничала с Центром документального кино и Московским драматическим театром им. А.С. Пушкина. В январе текущего года вернулась в Екатеринбург.