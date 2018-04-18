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18 апреля 2018
Главные новости 
10:51  18 апреля 2018 0

Украинцы массово переезжают в Югру

Беженцы с Украины. Сургут, беженцы
Украинцы начали прибывать в регион еще в 2014 годуФото: Алексей Андронов © URA.RU

Граждане Украины составили половину от общего числа участников программы по переселению соотечественников в Югру. Вторую позицию занимают русские, проживающие на территории Таджикистана.

«По итогам 2017 года чаще всего участниками программы становятся граждане Украины (почти половина от общего числа) и Таджикистана (около 30%)», — говорится на сайте окружной думы. Участникам программы и членам их семей предоставляется ежемесячная компенсация расходов по оплате найма жилья и бесплатная медицинская помощь.

Председатель комитета по законодательству Владимир Семёнов пояснил, что в идеале в регион должны ехать, прежде всего, люди, близкие югорчанам по культуре и владеющие профессиями, которые востребованы на рынке труда. «Поэтому нас с коллегами интересуют не только формальные показатели выполнения программы, но и то, насколько эффективно работают формы отбора участников программы», — говорит чиновник.

Программа по переселению реализуется в округе с 2016 года и будет действовать еще два года. За это время в ХМАО планируют переселить чуть более пять тысяч соотечественников, проживающих за рубежом. Более 50% плана уже выполнено — в регион переехали 2412 человек.

Семен Гринберг
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