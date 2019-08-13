Уроженку Ямала, блогерку-феминистку Залину Маршенкулову возмутила скандальная реклама презервативов, в которой девушек приравняли к женщинам легкого поведения. В защиту Маршенкулова организовала флешмоб в соцсети Instagram, призванный доказать, что все люди имеют равные права на половую жизнь.
Таким образом Маршенкулова ответила компании Vizit, в рекламе которой пользователи соцсетей увидели оскорбление женщин. «Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год», — написали в одном из постов в официальной группе производителя «ВКонтакте». К посту была прикреплена фотография пачки презервативов, вокруг которой обвилась змея.
В группе возмутившимся россиянкам представили компании ответили, что речь идет об «образе жизни» безотносительно гендерной принадлежности. «Мы без предрассудков, ваши нападки — безосновательны», — написали они.
«Давайте сделаем уже флешмоб с тегом #даятакая, чтобы показать, что [заниматься сексом] с кем хочешь и когда хочешь — это нормально и замечательно и для женщин, и для мужчин», — написала блогерка. Она уточнила, что для представителей обоих полов выбор партнера — его личное дело, которое не должно вызывать осуждения в обществе.
Маршенкулова отметила, что оскорбление относится ко всем женщинам. «Для нас придумывают специальное, обесценивающее всю нашу личность слово. Это обзывательство чуть глубже, чем вы себе представляли», — написала феминистка.
«URA.RU» обратилось за комментарием к компании Vizit, но на момент публикации его не получило.